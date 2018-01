Stažēšanās notiks Eiropas labāko laikrakstu redakcijās, televīzijas kanālos un radiostacijās. Šiem nolūkiem ES budžetā atvēlēts pusmiljons eiro.

"EP deputāti var iesniegt grozījumus Eiropas vispārējā budžetā, lai nodrošinātu finansējuma piešķiršanu viņu izstrādātajiem projektiem," pavēstīja Toma, kura pārstāv "Eiropas Liberāļu un demokrātu aliansi" (ALDE).

"Sagatavošanas perioda laikā ir svarīgi saņemt augstu novērtējumu no Eiropas Komisijas (EK), kas pēc tam sāks īstenot projektus. Par iniciatīvas vajadzību un savlaicīgumu svarīgi arī pārliecināt vairumu profila komitejas kolēģu. EP deputāti iesniedz simtiem grozījumu priekšlikumus, vairums no kuriem galīgajā balsojumā tiek noraidīti. Esmu priecīga, ka beigās viss izvērtās veiksmīgi un mans priekšlikums atbalstīt žurnālistus tika pieņemts," norādīja Igaunijas Centra partiju pārstāvošā eiroparlamentāriete, kas cieši sadarbojas ar kolēģiem no Latvijas Andreju Mamikinu (S) un Tatjanu Ždanoku (LKS) nepilsoņu tiesību aizstāvībā un citos jautājumos.

Projekta ideja tika ierosināta Igaunijas vadošo krievu mediju pārstāvju seminārā 2014.gadā. Projekts paredz, ka žurnālisti ārvalstīs varēs stažēties uz četrus mēnešus ilgu laiku, bet viņu ceļošanas un uzturēšanās izdevumi tiks segti no ES budžeta. Vienīgais projekta dalībnieku nosacījums paredz, ka žurnālistiem jāievēro Starptautiskās Žurnālistu federācijas žurnālistu uzvedības principi.

"ES daudzi cilvēki ir aizrauti ar cīņu pret propagandu, tajā pašā laikā viņi paši pārslēdzas uz primitīvu propagandistu un aģitatoru valodu. Šķiet, daudzi cilvēki sāk piemirst, ka Eiropas žurnālistikas augstā reputācija attīstījās pateicoties augstiem profesionālās izglītības standartiem. Krievvalodīgie žurnālisti no Igaunijas šī projekta ietvaros iegūs arī vērtīgas zināšanas un paaugstinās kvalifikāciju, strādājot vadošo Eiropas mediju redakcijās. Mēs Eiropas Komisijā saņēmām apstiprinājumu, ka gatavošanās projekta ieviešanai tiks sākta jau martā," piebilda Toma.

EK pēc pilotprojekta novērtēs tā panākumus, un pozitīvu rezultātu gadījumā projekts tiks turpināts. Tomas palīgs norādīja, ka tieši šādā veidā aizsākās Eiropas studentu apmaiņas programma "Erasmus".