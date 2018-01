Izdevies atgūt visas Parīzes viesnīcā "Ritz" nolaupītās dārglietas

Daļa no laupījuma tika atgūta trešdien, kad trīs no pieciem laupītājiem tika notverti, viņiem bēgot no nozieguma vietas.

Pārējās nolaupītās dārglietas atradās "somā, kuru vakar konfiscēja policija", sacīja ziņu avots.

Jau ziņots, ka piecu vīriešu banda Vandoma laukumā esošās viesnīcas pirmajā stāvā ar cirvjiem izsita skatlogus un devās prom ar dārglietām.

Trīs bandas locekļus izdevās notvert, kad tie bēga no nozieguma vietas, bet divi aizdomās turamie joprojām tiek meklēti. Pēc incidenta varasiestādes slēdza vairākus ceļus ap viesnīcu.

Vairāki luksusa zīmoli izrāda savas dārglietas "Ritz" skatlogā, kas redzams no ielas.

Kāds informācijas avots Francijas tieslietu sistēmā dārglietas novērtēja uz "vairāk nekā četriem miljoniem eiro".

Francijas iekšlietu ministrs Žerārs Kolons tikmēr slavēja policistu profesionalitāti. Parīzes prokuratūra ir sākusi izmeklēšanu.

Vandoma laukums, kura skatlogos lielā skaitā izrādītas dārglietas un luksusa rokaspulksteņi, ir pieredzējis vairākas pārdrošas laupīšanas gaišā dienas laikā.

Apkārtnē, kurā atrodas arī Francijas Tieslietu ministrija, 2014.gadā tika pastiprināta drošība, reaģējot uz vairākām bruņotām laupīšanām, kuru laikā noziedzniekiem izdevās tikt pie dārglietām 420 000 līdz divu miljonu eiro vērtībā.

2016.gadā laupītājiem izdevās aizbēgt ar zīmola "Chopard" dārglietām sešu miljonu eiro vērtībā, draudot darbiniekiem ar šaujamieroci un granātu. Trīs vīriešiem vēlāk tika izvirzītas apsūdzības.

Francijas galvaspilsētā 2016.gadā amerikāņu šovu zvaigznei Kimai Kardašjanai tika nolaupītas dārglietas deviņu miljonu eiro vērtībā. Vairums nolaupīto dārglietu joprojām nav atgūtas.

Viesnīca "Ritz" tika atkārtoti atvērta 2016.gadā pēc četru gadu ilgiem renovācijas darbiem un liela ugunsgrēka.

Šveiciešu uzņēmēja Cēzara Rica 1898.gadā dibinātajā viesnīcā labprāt uzturējās britu aktieris Čārlijs Čaplins, franču modes dizainere Koko Šanele un amerikāņu rakstnieks Ernests Hemingvejs.

Nesenākā vēsturē viesnīca bija vieta, kur savas dzīves pēdējās stundas pirms nāves autoavārijā pavadīja Velsas princese Diāna.