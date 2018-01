REUTERS

4 sievietes apsūdz kinematogrāfistu Polu Hagisu seksuālos uzbrukumos

Pasaulē LETA

Četras sievietes apsūdz kanādiešu kinematogrāfistu Polu Hagisu seksuālos uzbrukumos, un divas no šīm sievietēm apsūdz viņu izvarošanā, piektdien vēstīja ASV ziņu aģentūra "Associated Press" (AP), kas intervējusi trīs no šīm sievietēm.