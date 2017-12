Šī ir traģiskākā ugunsnelaime Ņujorkā (Neskaitot 2001. gada 11. septembra teroraktu) kopš 1990. gada, kad pēc ģimenes konflikta sociālajā mājā Bronksā izcēlās ugungrēks, kurā gāja bojā 87 cilvēki.

Kā medijiem atklāja Ņujorkas ugunsdzēsēju departamenta komisārs Daniels Nigro, daļa no piecstāvu mājā iesprostotajiem mira no apdegumiem, bet citi no dūmu saelpošanās, jo liesmas izplatījās ļoti ātri un augšējos stāvos dzīvojošie ugunsgrēka laikā tika iesprostoti.

No 12 mirušajiem cilvēkiem pieci bija bērni, no kuriem jaunākajam bija vien gads, bet vecēkajam mirušajam cilvēkam bija 63 gadi.

Ugunsgrēkā cieta vēl 14 cilvēki, kuru vidū arī seši ugunsdzēsēji. Četri no cietušajiem ir kritiskā stāvoklī un slimnīcā cīnās par savām dzīvībām.

Daniels Nigro pastāstīja arī par to, kā ugunsgrēks izcēlies un kāpēc tik strauji attīstījies: "Trīs gadus vecs zēns, kuram jau "bijusi pieredze" spēlēties ar plīts riņķiem izraisīja ugunsgrēku tos atgriežot. Vēl pirms māte apjautusi notiekošo, uguns jau bija izpletusies ārpus virtuves. Māte bija dzīvoklī, bet nepievērsa uzmanību zēnam. Kad viņa konstatēja ugunsgrēku, bija jau par vēlu. Viņa pameta dzīvokli kopā ar divus gadus veco meitu un trīs gadus veco zēnu, atstājot vaļā durvis, tāpēc liesmas zibenīgi izplatījās gaitenī un pārņēma arī pārējo māju."

Ņujorkas ugunsdzēsēju departamenta komisārs Daniels Nigro (Foto: Vida Press)

Komisārs skaidro notikušā morāli, ka ugunsnelaimes gadījumā, bēgot no liesmām, vienmēr jāaizver durvis.

Ugunsdzēsēji ieradās dažu minūšu laikā, bet glābt no traģēdijas vairs nebija iespējams.

Traģiskajā ugunsnelaimē bijā gāja 12 cilvēki, no kuriem 5 bija bērni. (Foto: EPA/LETA)

Ugunsgrēks izcēlās ceturtdienas vakarā ap 19:00. daudzīvokļu mājā netālu no Bronksas Zooloģiskā dārza. Vairāki bērni puspliki pie gaisa temperatūras vien dažus grādus virs nulles, spēja izglābties pa evakuācijas kāpnēm, bet ugunsgrēka dzēšana ilga pāris stundu.

Kā pastāstīja aculiecinieki, vairāki puspliki bērni saltajā laikā bēga ārā no mājas pa evakuācijas kāpnēm. (Foto: Reuters/Scanpix/LETA)