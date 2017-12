Pie Klaipēdas uz sēkļa uzskrējis 190 metru garš kuģis

Foto: Twitter

Pēc provizoriskām ziņām, negadījuma cēlonis ir tāds, ka kuģim sabojājies galvenais dzinējs.

Spēcīgā vēja dēļ kuģis nevarēja ieiet ostā, tāpēc bija izmetis enkuru, lai gan kuģa kapteinis vairākkārt brīdināts, ka šādos laika apstākļos to labāk nedarīt. Pēc kāda laika no kuģa saņemts ziņojums, ka tam bojāts dzinējs un tas dreifē, bet pēc dažām stundām tas uzskrējis sēklī apmēram 200 metrus no krasta.

Lai gan viss ir sagatavots kuģa novilkšanai no sēkļa, spēcīgā vēja un lielo viļņu dēļ tas nav iespējams, tāpēc jāgaida, līdz uzlabosies laika apstākļi.

Klaipēdas ostas pārvalde piedāvājusi veikt glābšanas operāciju, lai kuģa apkalpi nogādātu krastā, taču apkalpe no tā atteikusies.

Pēc ostas pārvaldes sniegtajām ziņām, nav konstatēts, ka kuģa avārijas dēļ būtu radies piesārņojums.

Balkeris "Ocean Crown", kas kuģo aer Kipras karogu, ir būvēts 2005.gadā. Tā īpašniece ir Grieķijas kompānija "Oceanfleet Shipping".