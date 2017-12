Saskaņā ar "The Washington Post" ziņām, ASV izlūkošanas darbinieks Luiss Elizondo, kurš oktobrī beidza dienestu, panācis trīs interesantu video atslepenošanu. Tajos redzams neapstrādāts ieraksts, kurā iznīcinātāji satiekas ar "anomāliem gaisa transportlīdzekļiem" - tā Pentagonā sauc NLO.



Ieraksts veikts no iznīcinātāja pilota kabīnes. Pirmajā video redzams nezināms objekts, kurš līdzinās lidojošajam šķīvītim.

Otrā epizode fiksēta 2004. gadā, ko Kalifornijas piekrastē piedzīvoja divi iznīcinātāju piloti.



Komandieris Deivids Freivors laikrakstam "The New York Times" pastāstīja, ka pilotiem likts sekot NLO, kas parādījās 24 kilometru augstumā, bet pēc tam to samazinājis un pazudis no radariem. Vēlāk piloti pamanīja pēdas okeānā, bet virs tā 15 kilometru augstumā “karājies” objekts, kura platums sasniedzis 12 metrus. Tiklīdz iznīcinātāji tam pietuvojušies, objekts uzņēmis ātrumu un strauji aizlidojis.

ASV iznīcinātāja nofilmētais NLO, kurš rotējis un attīstījis milzīgu ātrumu. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Elizondo atzīmēja, ka videoklipi var noderēt pilotu apmācībā un lidojumu drošības pilnveidošanā. Intervijā žurnālistiem viņš paskaidrojis, ka video atslepenošanā, pirmkārt, vēlējies cilvēkiem pastāstīt par mazpazīstamo "gaisa apdraudējumu identifikācijas programmu", kura notiek jau septiņus gadus. Fakts, ka šāda programma pastāvēja, paziņoja aizsardzības departamenta pārstāvis, kurš atbildēja vairākiem plašsaziņas līdzekļu pieprasījumiem.



Bijušie un esošie Pentagona darbinieki stāsta, ka saskaņā ar šo programmu militārpersonas uzraudzījušas komerciālos bezpilota gaisa kuģus un NLO. Pamatojoties uz viņu stāstiem un Pentagona dokumentiem, kuri bija nonākuši "Washington Post" rīcībā, kļuva zināms, ka šajā programmā izlietoti 22 miljoni ASV dolāru.



Pentagona preses dienestā atzīmēja, ka programmu atcēla 2012. gadā, jo esot citi prioritāri jautājumi, kuriem nepieciešams finansējums. Tikmēr avoti "Washington Post", "Politico" un "The New York Times" ziņo, ka pētījumi turpinājušies arī pagājušajā mēnesī.

Avoti "Washington Post", "Politico" un "The New York Times" ziņo, ka pētījumi Pentagonā turpinājušies arī pagājušajā mēnesī. (Foto: AFP/Scanpix/LETA)

"The New York Times" ziņo, ka pētījumi pēdējo piecu gadu laikā nav bijuši pārtraukti. Programmas finansējumu panācis Nevadas štata senators Garijs Rīds, kurš interesējas par kosmosa izpēti.

Lielākā daļa no naudas nodota privātam uzņēmumam "Bigelow Aerospace", kura dibinātājs ir Roberts Bigelovs. Viņš ir pilnīgi pārliecināts, ka citplanētieši eksistē. Bigelovs pastāstīja, ka senatori nevēlas publiskas debates par šīs programmas finansēšanu. Pēc viņa vārdiem, tas kaut kādā mērā bijis "ēnu finansējums".



"Washington Post" raksta, ka Pentagonā par neapstrīdamiem NLO pierādījumiem nerunā, bet epizodiski apgalvo, ka viņi bijuši. Viņš Aizsardzības ministram Džeimsam Matisam nosūtījis vēstuli ar sūdzību par potenciālu drošības draudu ignorēšanu. Pentagons nespēja apstiprināt to, vai Matiss šādu vēstuli saņēmis, raksta "Politico".



Pēc Pentagona pamešanas, viņš devies strādāt Zinātņu akadēmiju "uz zvaigznēm", kura veicināja informācijas izpaušanu par apslepenoto programmu. Elizondo atzīmēja, ka gatavs turpināt darbu, kuru Pentagonā nepabeidza.



"Es aizgāju, lai atrastu vidi, kur šī fenomena pētīšana ir prioritāte numur viens," žurnālam "The New York Times" teica Elizondo.



ASV izlūkošanas darbiniekam Luisam Elizondo esot pēctecis, kura vārdu viņš atteicās nosaukt.