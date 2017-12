Jau vēstīts, ka vilciens noskrēja no sliedēm pirmdien aptuveni 60 kilometrus uz dienvidiem no Sietlas. No sliedēm noskrēja 13 vagoni, no kuriem vairāki nogāzās no dzelzceļa tilta uz automaģistrāles.

Avārijā dzīvību zaudēja trīs cilvēki, kas atradās vilcienā. Vairāk nekā 100 cilvēki ir ievainoti.

Avārijas vietā atrastais vilciena datu ierakstītājs liecina, ka vilciens brauca ar ātrumu 129 kilometri stundā, kaut gan šajā posmā atļautais ātrums ir 48 kilometri stundā, paziņoja ASV Transporta drošības pārvaldes pārstāve.

Tomēr viņa norādīja, ka vēl par agru sacīt, kādēļ vilciens pārsniedza ātrumu.

Vilciens bija ceļā no Sietlas uz Portlendu.