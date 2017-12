Ne visi Lielbritānijā dzīvojošie ES pilsoņi tic britu premjeres solījumiem nepasliktināt viņu dzīves kvalitāti

Meja solīja, ka ES pilsoņiem Lielbritānijā būšot garantētas sociālekonomiskās tiesības un neviens netikšot izraidīts ārā no valsts. "Es apzinos, ka mūsu valsts daudz zaudētu, ja jūs to pamestu, un es vēlos, lai jūs paliekat. Es vēlos, lai jūs varētu turpināt dzīvot tāpat kā līdz šim. [...] Jūsu tiesības uz veselības aprūpi, pensijas un citu pabalstu noteikumi paliks tādi paši, kādi tie ir pašlaik. Tas nozīmē, ka tie, kuri ir veikuši iemaksas Apvienotās Karalistes sociālajā sistēmā, varēs izmantot sistēmas garantētās priekšrocības nākotnē."

Londonas viesnīcā septiņus gadus strādājošā latviete Inese Kuplā kā sevišķu atvieglojumu britu premjeres publiskajā vēstulē uztvērusi solījumu paātrinātā veidā piešķirt jauno pastāvīgā iedzīvotāja statusu tiem, kuri līdz šim bija nokārtojuši rezidenta kartes. Vēl nesen Inesei bijušas bažas, ka rezidenta kartes iegūšana bijusi bezjēdzīga naudas tērēšana. "Priekšrocība būs tāda, ka nebūs vairs nekas jāmaksā. To varēs vienkārši pārreģistrēt, iedos to jauno pastāvīgā iedzīvotāja statusu bez nekādām problēmām, vienkārši automātiski samainot. Tas nodrošinās visas tās pašas garantijas, kuras bija līdz šim. Jauki, ka valdība tomēr domā neatstāt visus nepatīkamā situācijā, kad tu nezini, vai būs garantijas veselības aprūpei un pamata lietām. Tas priecē!" stāsta Inese.



Tomēr līdz šim rezidenta kartes bija nokārtojis niecīgs skaits ES pilsoņu, tāpēc miljoni būs spiesti obligāti reģistrēties jaunajam pastāvīgā iedzīvotāja statusam un maksāt par to. Tas būs jādara arī vācu un itāļu izcelsmes rakstniecei un uzņēmējai Frederikai Robertsai, kura Lielbritānijā dzīvo jau 27 gadus. Pat Mejas šīs nedēļas paziņojums nav mazinājis Frederikas bažas par nākotni. "Satraucos, ka jaunā sistēma nebūs spējīga reģistrēt un izsniegt jauno statusu visiem trīs miljoniem ES pilsoņu pat gaidāmajā divu gadu pārejas periodā. Tos visus miljonus viņi nespēs kvalitatīvi izskatīt. Ja Iekšlietu ministrija kļūdīsies vai neiedziļināsies katrā gadījumā individuāli, jo viņus spiedīs laika termiņš, cilvēki kļūs nelegāli. Būs ļoti smagas sekas. Bankas konti tiks iesaldēti, nodarbinātība pārtraukta, īres līgumi lauzti un beigās – piespiedu kārtā izraidīti no šīs valsts. Man nav nekādu ilūziju par Terēzas Mejas radītās naidīgās atmosfēras žēlsirdību," saka Frederika.



ES pilsoņu intereses Lielbritānijā pārstāvošā biedrība "the3million" britu premjeres solījumus neatņemt tiesības drīzāk sauc par stratēģisku liekuļošanu tieši pirms šodien notikušā ES samita, lai britiem ļautu sākt izstāšanās sarunu otro kārtu. Biedrībā skaidro, ka tieši šobrīd, vēl pirms paša „Brexit", daļa ES migrantu izjūtot skarbas sekas. "Vairāk nekā pieci tūkstoši ES pilsoņu jau tikuši deportēti tikai šogad vien, tāpēc nevar teikt, ka bažām nav pamata. Ja Meja būtu gribējusi mūs tik ļoti atbalstīt, tad jau tagad viņa varēja atcelt noteikumus iebraucējiem bez regulāriem ienākumiem pieprasīt privāto veselības apdrošināšanu," saka biedrības aktīviste Maika Bona.



Tiesa gan, pēc izstāšanās no ES šī prasība pēc obligātās veselības apdrošināšanas nebūs, un tas uztverams kā atvieglojums. Turklāt kopumā atzinīgi tiek vērtēta solītā atļauja Lielbritānijā palikt arī tiem, kuri līdz „Brexit" datumam - 2019. gada 29. martam - nebūs vēl nodzīvojuši valstī piecus gadus. Tāpat arī atļauja pēc „Brexit" uz Lielbritāniju pārvākties ģimenes locekļiem.