Ceļotājs Polijā nofilmē retu dabas parādību - sniega tornado

Bjels, kurš kalnos kāpj 7 reizes gadā apgalvo, ka viņš agrāk neko tamlīdzīgu nav redzējis.



"Es bija ceļā uz kalnu hosteli "Murovaniec", kas atrodas Tatru nacionālajā parkā un takas pusceļā pasliktinājās laiks. Sāka pūst spēcīgs vējš, kas pacēlās no kalnu virsotnēm, tāpēc sāku filmēt. Pēc tam es pamanīju sniega virpuļviesuli," stāsta Bjels.

Mihala Nikona Bjela nofilmētais sniega tornado. (Foto: Ekrānuzņēmums)

"No vienas puses tas ir lielisks fenomens, bet no otras puses, tas rada respektu pret kalniem un māti dabu. Esmu pateicīgs, ka tas notika pāris metrus no manis un nevis tieši manā ceļā," turpina aculiecinieks.



Sniega virpuļviesulis veidojas, ja aukstā gaisa masa iziet cauri siltākai virsmai, kamēr tur dažādu ātrumu un virzienu vēji izraisa gaisa griešanos, paceļot gaisā sniegu.