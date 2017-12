Labdarības organizācijas “Mendicity Institution” 200 gadu vēsturē uzkrāto pieredzi un pakalpojumus Dublinā izmanto 40 līdz 50 vīrieši no Austrumeiropas valstīm, tostarp arī Nikolajs.

Organizācijas izpilddirektore Louisa Santoro stāsta, ka visi 40 līdz 50 ilgtermiņa bezpajumtnieki, kuri izmanto organizācijas pakalpojumus, sākot no bezmaksas brokastīm un pusdienām līdz angļu valodas nodarbībām un amatnieku darbnīcām, ir no Austrumeiropas. Viņa nav pārliecināta par to, kāpēc tā izveidojies.

Arī Nikolajs atzīst, ka viņam nav ne darba, ne māju, tāpēc katru dienu ir jāzvana uz bezmaksas tālruņa numuru, ko nodrošina Dublinas pilsētas dome, lai uzzinātu, vai kādā no hosteļiem viņam atradīsies gultas vieta, kur pārlaist nakti.

“Es nekad vairs nerunāju par rītdienu,” saka Budāns. Viņš bez pajumtes ir septiņus gadus, kopš zaudēja darbu un vairs nav varējis atļauties samaksāt par dzīvesvietu.

Divas pēcpusdienas nedēļā bezpajumtnieki strādā darbnīcā, gatavojot puķu kastes logiem. Viņiem tiek maksāta stundas likme, ko daļēji finansē Dublinas pilsētas dome.