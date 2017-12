Irānu atkal satricinājusi zemestrīce

Kāda sieviete gūto ievainojumu dēļ nogādāta Ravaras slimnīcā, turklāt sešos ciematos cietušas vecākās mājas, vēsta ziņu aģentūra "Fars".

Zemestrīce notikusi plkst.12.13 pēc vietējā laika (plkst.10.43 pēc Latvijas laika). Tās epicentrs atradies netālu no Heždakas 50 kilometrus uz ziemeļiem no provinces galvaspilsētas Kermānas un 800 kilometru attālumā no Teherānas.

Dažos provinces apvidos slēgtas skolas, vēsta ziņu aģentūra ISNA.

Zemestrīcē, kas 12.novembrī skāra Irānas-Irākas robežapvidu, dzīvību zaudēja 620 cilvēki, liecina pirmdien apkopotie dati.

Seismiskā aktivitāte Irānā tiek pieredzēta bieži.

2003.gadā 6,6 magnitūdas stiprā zemestrīcē valsts dienvidaustrumos dzīvību zaudēja aptuveni 26 000 cilvēku.

Zemestrīcē 1990.gadā Irānas ziemeļos dzīvību zaudēja 40 000 cilvēku, 300 000 tika ievainoti, bet pusmiljons palika bez pajumtes.