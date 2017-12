Hārvardā apbalvos Ilvesu kā pasaules kiberdrošības līderi

Ilvesam balva piešķirta par "Igaunijas sasniegumiem kiberaizsardzības stratēģiju attīstīšanā visām valstīm" un Igaunijas vadošo lomu kibertelpas tehnoloģijās un aizsardzībā, teikts "Boston Global Award" mājaslapā.

Apbalvojums Ilvesam tiks pasniegts Globālās kiberdrošības dienas konferencē Hārvarda universitātē.

"World Leader in Cybersecurity Award" laureātus izraudzījās Bostonas Globālā foruma (Boston Global Forum) direktoru padome un Maikla Dukaka līderības un inovāciju institūts (Michael Dukakis Institute for Leadership and Innovation).

2015.gadā šo apbalvojumu saņēma Vācijas kancele Angela Merkele un Japānas premjerministrs Sindzo Abe, bet 2016.gadā - toreizējais ANO ģenerālsekretārs Bans Gimuns.

Piešķirot apbalvojumu Ilvesam, cildināti Igaunijas sasniegumi viņa prezidentūras laikā un viņa runas ANO, kurās viņš vairojis sapratni par klimata izmaiņām un nepieciešamību pēc drošības internetā un pievērsis uzmanību migrantu un bēgļu, sevišķi bērnu, nožēlojamajam stāvoklim.

Paziņojumā pēc balvas piešķiršanas Ilvess uzsvēris kiberdrošības nozīmi demokrātijas nosargāšanā.

"Kiberdrošība ir viens no tiem jautājumiem, no kuriem atkarīgas demokrātisku valstu tiesības uz pašnoteikšanos. Iejaukšanās demokrātiskos procesos Savienotajās Valstīs, Apvienotajā Karalistē, Francijā, Spānijā un citās valstīs liek apšaubīt demokrātiskās pasaules galvenās vērtības, un to nevar neņemt vērā," norādīja Ilvess.

"E-valsts uzticamība un tādejādi arī e-valsts nākotne ir atkarīga no kiberdrošības. Tas ir iemesls, kādēļ mēs jau tagad, e-valsts veidošanas agrīnā stadijā, atzīstam, ka neviens pasākums drošības garantēšanai neilgst mūžīgi un nav absolūts. Drošība ir pastāvīgi un vienmēr jāuzlabo, un mums jābūt ātrākiem un labākiem par tiem, kuru mērķis ir graut drošību," sacīja Ilvess.

"Igaunijas pieredze palīdz mums atrast risinājumus ne tikai mums pašiem, bet arī visai globālajai sabiedrībai," viņš piebilda.