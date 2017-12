32 gadus vecais kroņprincis vairāksolīšanā piedalījies ar kāda cita karaliskās ģimenes locekļa starpniecību, vēsta laikraksti "The Wall Street Journal" un "The New York Times".

Darījums esot veikts saūdarābu prinča Badera bin Abdullas bin Mohammeda bin Farhana al Sauda vārdā.

Da Vinči darbs, kas Ņujorkā tika pārdots par 450 miljoniem ASV dolāru (380 miljoniem eiro), tiks izstādīts Apvienoto Arābu Emirātu galvaspilsētas Abū Dabī muzejā "Louvre Abu Dhabi", trešdien tviterī paziņoja šis muzejs.

Glezna "Salvator Mundi" izsoļu nama "Christie's" rīkotajā izsolē tika nosolīta par summu, kas ir jauns cenas rekords mākslas darbiem, kuri pārdoti izsolēs vai privāti.

Leonardo glezna ir tapusi ap 1500.gadu. Tajā redzams Kristus Renesanses laikmeta drēbēs, kurš ar paceltu labo roku svēta cilvēkus, bet kreisajā rokā tur kristāla lodi.