Britus satriec stāsts par latviešu dzērājšoferi un slinkiem policistiem, kuri baidās no tumsas un dubļiem

Lielbritānijas tabloīdus pāršalcis kāds stāsts ar dzērājšoferi no Latvijas, kā arī slinkiem policistiem galvenajā lomā. Pēc tam, kad 35 gadus vecais Mārcis Blahins izraisīja avāriju un metās bēgt, likumsargi nekustējuši no vietas, jo nevēlējās sasmērēties dubļos, sūkstījās kāds no incidentā cietušajiem.