Čehijas prezidents vēlas sekot ASV piemēram Jeruzalemes jautājumā. (Foto: REUTERS)

Čehijas prezidents sekošot Trampa piemēram - savas valsts vēstniecību no Telavivas pārcels uz Jeruzalemi

Ārzemēs Kasjauns.lv / LETA

Čehijas prezidents Milošs Zemans ceturtdien atzinīgi novērtējis ASV prezidenta Donalda Trampa lēmumu pārcelt Savienoto Valstu vēstniecību no Telavivas uz Jeruzalemi, paziņojot, ka Čehija drīz varētu sekot šim piemēram, vēsta laikraksts "The Times of Israel".