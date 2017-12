EK: "Breksita" sarunās panākts progress

Viņš norādīja, ka piektdienas rītā Briselē ir iespējama Junkera un Lielbritānijas premjerministres Terēzas Mejas tikšanās.

Junkers ceturtdien vispirms telefoniski sazinājās ar Īrijas premjerministru Leo Varadkaru, bet pēc tam apspriedās pa telefonu ar Meju.

Kā ziņots, pirmdien Meja atteicās no vienošanās ar Briseli, kas ļautu "Breksita" sarunās pāriet pie turpmākajām ES un Lielbritānijas attiecībām, jo Ziemeļīrijas Demokrātiskā unionistu partija (DUP) kategoriski paziņoja, ka nepiekritīs tādam Ziemeļīrijas statusam pēc Lielbritānijas izstāšanās no bloka, kas atšķirtos no pārējās Apvienotās Karalistes.

Lai sarunās pārietu uz to otro posmu, Brisele pieprasa vienoties par trīs izstāšanās pamatjautājumiem - par šobrīd Lielbritānijā dzīvojošo ES pilsoņu tiesībām, par tā dēvēto izstāšanās rēķinu un par Ziemeļīrijas robežu ar Īriju.

Pirmdienas Mejas sarunas ar Junkeru beidzās bez jebkādas vienošanās, lai gan abas puses pauda cerību, ka to tomēr izdošoties panākt līdz nedēļas beigām.