Četras lietas, ko, iespējams, nezināji par īstajiem britu krogiem

Londonā pie Tauera var iedzert pinti alus krogā "The Hung Drawn & Quartered" – Pakārts, uzšķērsts un sarauts gabalos. Tā senlaikos šajā apkaimē izrīkojās ar karaļa ienaidniekiem… Arī Jorkas krogs "The Three Legged Mare" nav veltījums ķēvei ar trim kājām – tā sauca karātavas, paredzētas trīs notiesātajiem uzreiz, raksta BBC.

Pa ceļam uz Jeruzalemi

Uz visvecākā britu kroga godu pretendē Notingemas "Ye Olde Trip to Jerusalem" – cieši pie klints piebūvētā Pietura ceļā uz Jeruzalemi. Tas durvis vēra 12. gadsimta beigās, ar šādu nosaukumu pievilinot svētceļniekus un krusta karotājus. Par jocīgo vārdu ye valodnieki skaidro, ka tas ir tas pats mūsdienās ierastais artikuls 'the'.

Uzdzīves vietas Britu salās pastāvēja vismaz kopš romiešu laikiem, taču gadsimtiem ilgi tām nebija īpašu nosaukumu, krogus sauca vienkārši par tabernae – tavernām.

Protams, ļaudis tiem deva vārdus, lai varētu jel kā orientēties – pēc saimnieka vārda, durvju krāsas vai citas svarīgas detaļas. Īpašnieki pie ieejas izkarināja muciņu vai gaiļa attēlu. Kāpēc gaili? Angliski gailis ir 'cock', un šādi sauc arī mucas krānu.

Karalim par godu

Lingviste, profesore Lora Raita intervijā Radio 4 BBC stāsta, ka 14. gadsimta sākumā gan krogu, gan darbnīcu un tirgotavu īpašnieki sāka izmantot heraldikas simbolus – uz to viņus iedvesmoja bruņinieku ģerboņi.

Turklāt 1393. gadā karalis Ričards II pavēlēja visiem krogiem obligāti ieviest izkārtni. Tad nu parādījās lauvas, vienradži un stilizēta monarha galva ar kroni. Ja kāds pilsētā meklēja krogu, viņam varēja parādīt – re, kur karaļa galva karājas.

Visizplatītākais kroga nosaukums "Red Lion" visdrīzāk nācis no Skotijas karaļa Džeimsa I Stjuarta emblēmas sarkanā lauvas. Baltais briedis rotāja Ričarda II ģerboni, bet nosaukt krogu par Kroni bija pavisam praktiska rojālista rīcība – monarhi mainās, bet kronis paliek. "Royal Oak" – Karaliskais ozols – tā nosaukti 450 krogi, godinot ozolu, kura zaros 17. gadsimta vidū karalis Karls II slēpās no Kromvela armijas.

Foto: Vida Press

Baiss atradums

Daudzu krogu vārdu pamatā ir reāli notikumi. "The Bucket Of Blood" (Asins spainis) atrodas Heilā Devonas grāfistē. Pirms pāris gadsimtiem saimnieks gāja uz aku pēc ūdens un izvilka spaini, pilnu ar sarkanu šķidrumu. Akā atrada sakropļotu līķi…

Devonā ir arī "The Elephant's Nest" (Ziloņa ligzda) – krodzinieks bijis miesās ļoti brangs un vienmēr sēdējis pie bāra izļurkātā krēslā. Kāds apmeklētājs pateicis, ka viņš atgādina ziloni uz ligzdas. Saimnieks nevis apvainojies, bet pārdēvējis krogu.

Kā ir Latvijā?

Vēstures avotos krogs Latvijas teritorijā pirmo reizi minēts 1384. gadā. To ierīkošana bija muižnieku privilēģija, 1633. gadā Zviedrijas karalis Vidzemē pat deva rīkojumu muižniekiem pie lielceļiem ik pēc divām jūdzēm ierīkot krogu, šeit bija jātur arī pasta zirgi, jānodrošina tiem barība, jāapgādā ar pārtiku un pajumti karaļa kurjeri.

Par vecāko krogu skaidru ziņu nav. Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā joprojām darbojas 1841. gadā celtais "Priedes krogs", kas atvests no Bauskas apriņķa Vecumnieku pagasta. Pārdaugavā, Bišumuižā, Bauskas ielā 168, atrodas 19. gadsimta Ramas kroga ēka, bet te uzdzīve beidzās līdz ar Pirmo pasaules karu.

Desmit populārākie krogu nosaukumi Lielbritānijā

Red Lion (Sarkanais lauva): 569

Crown (Kronis): 532

Royal Oak (Karaliskais ozols): 450

White Hart (Baltais briedis): 325

Swan (Gulbis): 309

Railway (Dzelzceļš): 302

Plough (Arkls): 301

White Horse (Baltais zirgs): 295

New (Pub, Inn) (Jaunais krogs): 262

Ship (Kuģis): 257

(Avots: pubsgalore.co.uk)