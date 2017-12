"Hamas" līderis: Trampa lēmums atzīt Jeruzalemi par Izraēlas galvaspilsētu nozīmēs palestīniešu sacelšanos

"Lēmums novedīs pie milzīgas tautas sacelšanās un pretošanās, kas izdedzinās Zemi un nocirtīs roku ikvienam, kurš mēģinās aizskart Jeruzalemi un tās svētvietas," paziņoja Bardavils.

Savukārt vēl radikālā islāmistu kaujinieku grupējuma "Islāma džihāds" līderis Haleds al Batšs norādīja, ka šis solis parādot ASV neobjektivitāti un "apstiprina miera procesa beigas".

Kā paziņojusi Trampa administrācijas augsta amatpersona, Tramps trešdien atzīs Jeruzalemi par Izraēlas galvaspilsētu, izbeidzot desmitiem gadus ilgušo piesardzīgo ASV politiku un ignorējot sabiedroto brīdinājumus Tuvajos Austrumos un pārējā pasaulē.

ASV Kongress jau 1995.gadā pieņēma likumu, kas paredz vēstniecību pārcelt uz Jeruzalemi, tādējādi simboliski atbalstot Izraēlas pretenzijas padarīt to par valsts galvaspilsētu. Tomēr likums satur klauzulu, kas visiem prezidentiem līdz šim ļāvusi izvairīties no šī delikātā soļa, ik pa sešiem mēnešiem to atkal un atkal atliekot.

Jeruzalemes statuss ir viens no sarežģītākajiem jautājumiem izraēliešu un palestīniešu miera sarunās. Izraēla okupēja Austrumjeruzalemi un Rietumkrastu 1967.gadā, bet starptautiskā sabiedrība šo soli nav atzinusi.

Izraēla vēlāk Austrumjeruzalemi anektēja un uzskata, ka visa pilsēta ir tās galvaspilsēta. Tikmēr palestīnieši vēlas, lai Austrumjeruzaleme kļūst par viņu nākotnes valsts galvaspilsētu.