Vida Press

Tiesību zinātņu students panāk, ka "Ryanair" viņam izmaksā 10 000 eiro sāpju naudu

23 gadus vecais Kevins Kīnans no Īrijas, kurš studē tiesību zinātnes, ticis pie 10 000 eiro kompensācijas par to, ka viens no zemo cenu aviokompānijas "Ryanair" apkalpes locekļiem viņam uz kājas izlēja karstu ūdeni, radot trešās pakāpes apdegumus.