Seksuālā uzmākšanās arī Ņujorkas Metropoles operā. Atstātdina ilggadējo diriģentu

Opera pavēstīja, ka 74 gadus vecais diriģents šosezon vairs nebūs iesaistīts tās aktivitātēs.

Opera pirms tam paziņoja, ka pats Levins noliedz apsūdzības.

Laikraksts "The New York Post" sestdien vēstīja, ka Levins sākot ar 1985.gadu uzmācies kādam zēnam, kurš tolaik bijis 15 gadus vecs. Laikraksts "The New York Times" svētdien ziņoja par vēl diviem vīriešiem, kuriem Levins uzmācies. Šīs epizodes datējamas sākot ar sešdesmito gadu beigām, kad upuri bijuši vēl pusaudži.

Režisoram varasiestādes oficiālas apsūdzības nav izvirzījušas, un ja vien klajā nenāks ziņas par nesenākiem gadījumiem, noilguma dēļ viņu tiesāt vairs nevar.

Levins vadīja Ņujorkas Metropoles operas orķestri 40 gadus līdz pat 2015.-2016.gada sezonas beigām, kad ar Pārkinsona slimību sirgstošais diriģents darbu bija spiests pamest. Viņš gan sadarbību ar operu turpināja arī pēc tam.