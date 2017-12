Roberts Mugabe un viņa sieva Greisa no Zimbabves arī turpmāk saņems pierastos naudas līdzekļus. Precīza summa nav zināma, taču viena no valsts augstākajām amatpersonām paziņojusi, ka tā nebūs mazāka par 10 miljoniem ASV dolāru.

Tāpat Mugabem būs politiskā imunitāte pret kriminālvajāšanu, kā arī garantijas, ka netiks veikti nekādi pasākumi pret viņa un viņa ģimenes plašajām uzņēmējdarbības interesēm. Jau drīzumā Mugabem skaidrā naudā tikšot izmaksāti 5 miljoni dolāru, un vēlāk summa var pieaugt, vēsta "Guardian".

93 gadus vecais gāztais prezidents ik mēnesi saņems savu līdzšinējo algu 150 000 dolāru apmērā, un tā tas būs līdz pat viņa nāvei. Mugabes sieva Greisa, kura pazīstama ar savu izšķērdīgo dzīvesveidu, pēc prezidenta nāves saņems pusi šīs summas - un arī līdz pat sava mūža galam.

Jau ziņots, ka Zimbabves prezidents Roberts Mugabe savas valdīšanas 37 gados valsti atstājis ar bezvērtīgu valūtu, kliedzošu nabadzību, lieliem parādiem, mazu iedzīvotāju skaitu un bezdarba līmeni vairāk nekā 80%. Daudzviet Zimbabvē nav pat elektrības, veselības aprūpes sistēma tikpat kā neeksistē, un mūža ilgums cilvēkiem ir 60 gadu, kas ir viens no mazākajiem pasaulē.

Mugabe samierinājies ar atstādināšanu no amata

Roberts Mugabe samierinājies ar atstādināšanu no amata, ir pie labas veselības un "samērā dzīvespriecīgs", svētdien sarunā ar ziņu aģentūru AFP atzina eksprezidenta māsasdēls Leo Mugabe.

"Ar viņu viss ir kārtībā. Esmu bijis viņu apraudzīt, viņš ir samērā dzīvespriecīgs," izsakoties par eksprezidentu, sacīja Leo Mugabe.

"Viņš ar cerībām raugās uz savu jauno dzīvi, zemkopību un dzīvi lauku mājā. Viņš to ir pieņēmis labi."

Leo Mugabe atteicās runāt par 10 miljonu dolāru pensionēšanās bonusu, kas atbilstoši mediju ziņām 93 gadus vecajam prezidentam piedāvāts, lai pārliecinātu viņu atkāpties no amata.

Leo Mugabe sacīja, ka bijusī pirmā lēdija Greisa tagad koncentrē spēkus augstskolas izveidošanai par godu Robertam Mugabem.

Augustā Zimbabve paziņoja par plāniem uzcelt Mazovā, 35 kilometru attālumā no Harares, pēcdiploma studiju augstskolu. Projekta izmaksas tika lēstas miljarda dolāru apjomā.

Plāns izsauca sašutumu, ņemot vērā, ka Zimbabvē Mugabes politikas rezultātā iestājies ekonomikas krahs.

Mugabe, kurš vadīja valsti 37 gadus, otrdien atkāpās no amata. Neilgi pirms tam parlaments sāka debates par viņa impīčmenta procedūru.

Varas krīzi Zimbabvē izraisīja Mugabes lēmums 6.novembrī atcelt Emersonu Mnangagvu no valsts pirmā viceprezidenta amata. 14.novembrī varu valstī pārņēma armija, kas centās panākt, lai Mugabe atkāpjas.

Roberts Mugabe ir bijis pie varas Zimbabvē kopš 1980.gada. No 1980. līdz 1987.gadam viņš bija premjerministrs un tad kļuva par valsts prezidentu. Viņa vadītā "Zimbabves Afrikāņu nacionālā savienība - Patriotiskā fronte" (ZANU-PF) ir valdošā partija kopš 1980.gada, kad Zimbabve ieguva neatkarību no Lielbritānijas.

Neskatoties uz pieaugošo spiedienu atkāpties, Mugabe nevēlējās atstāt valsts galvas amatu pirms nākamā gada vasarā gaidāmajām prezidenta velēšanām, kurās plānoja kandidēt uz vēl vienu termiņu.

Zimbabves līdzšinējais viceprezidents Mnangagva piektdien nodeva prezidenta amata zvērestu, stājoties ilggadējā līdera vietā.

Inaugurācijas runā jaunais prezidents izklāstīja vērienīgu pārmaiņu programmu, solot atcelt vairākas politikas nostādnes, ar kurām bija raksturīga Mugabes valdīšana.

Mnangagva solīja valdības kompensācijas baltajiem fermeriem, kuru zemes konfiscējis Mugabe. Tāpat viņš solīja aizsargāt starptautiskās investīcijas, kā arī atjaunot attiecības ar ārvalstu valdībām.

Kas ir Zimbabves bijusī pirmā lēdija?

Greisa Mugabe par savu vīru ir 41 gadu jaunāka un izšķērdīgā dzīvesveida dēļ guvusi iesauku "Gucci Grace". Viņa dzimusi 1961.gadā un bijusi precējusies ar aviopilotu, no kura Greisai ir dēls.

Deviņdesmito gadu sākumā viņa ļāvās par sevi krietni vecākā Mugabes valdzinājumam, iesaistoties ar viņu attiecībās, lai gan Mugabe tolaik vēl bija precējies ar sievu Salliju.

1996.gadā Greisa un Mugabe mija gredzenus. Pārim ir divi dēli un meita.

Ekstravagantais dzīvesveids

Lai gan Zimbabve izsenis zināma kā viena no nabadzīgākajām valstīm, uz pirmā pāra dzīvesveidu to nevar attiecināt. Sevišķi naska uz iepirkšanos un luksusa precēm ir prezidenta sieva. Attiecībā uz Greisu Mugabi mediji nereti lieto nevis apzīmējumu "First lady" jeb Pirmā lēdija, bet gan - "First shopper" jeb pirmā uz iepirkšanos.

Zināms, ka, 2002.gadā apmeklējot Parīzi, Greisa Mugabe tur pamanījusies veikalos iztērēt vairāk nekā 70 000 eiro. Tāpat zināms, ka Mugabe iegādājusies vairākus īpašumus Dienvidāfrikā; viena no mājām ir grezna villa vairāku miljonu vērtībā.

Kaisli uz greznu dzīvi mantojis arī Mugabu dēls Rasels, raksta "Sky News". Pagājušā mēneša laikā viņš ticis pie diviem "Rolls Royce" limuzīniem, kā arī gaida sava "Aston Martin" piegādi.