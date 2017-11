Braucis lielā ātrumā un, iespējams, dzēris: traģiskā avārijā Somijā miris Latvijas pilsonis

Traģiskā avārija notikusi sestdienas vakarā. Latvijā reģistrētā "Audi" markas automašīnā braukuši trīs vīrieši - pie stūres sēdējis 1978.gadā dzimis Latvijas pilsonis, viņam blakus 1974.gadā dzimis Ukrainas valstspiederīgais, kā arī vēl kāds vīrietis, kura pilsonība tiek noskaidrota.

Automašīna devusies virzienā no Pori uz Helsinkiem. No ceļa kreisās puses tā pēkšņi nonākusi labajā, nobraukusi no ceļa un ietriekusies stabā. Spēkrats praktiski pārlūzis uz pusēm un sadalījies pa sastāvdaļām, raksta somu portāls Satakunnanksa.fi.

No trim tajā esošajiem vīriešiem divi miruši notikuma vietā, bet viens nogādāts slimnīcā smagā stāvoklī.

Policijai zināms, ka "Audi" traucies milzīgā ātrumā, kā arī ir aizdomas, ka šoferis - Latvijas pilsonis - varētu būt dzēris.