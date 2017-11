Irākas spēki atver jaunu fronti pret "Islāma valsti"

Irākas premjerministrs Haiders al Abadi otrdien paziņoja, ka "Islāma valsts", raugoties no militārās perspektīvas, ir sakauta, taču piebilda, ka pasludinās uzvaru tikai pēc tam, kad kaujinieki būs padzīti arī no tuksneša.

Ceturtdien Irākas drošības spēki sāka operāciju, lai padzītu "Islāma valsts" kaujiniekus no tuksneša, kas robežojas ar Sīriju.

Kampaņā piedalās Irākas armijas karavīri un Tautas mobilizācijas spēki, kuros pamatā ir šiītu karotāji.

Operācijas mērķis ir nepieļaut Irākā atlikušo "Islāma valsts" spēku izklīšanu tuksnesī un šo apgabalu izmantošanu par atspēriena punktu uzbrukumiem nākotnē.

Sestdien Irākas spēki devās ziemeļu virzienā no nesen atbrīvotajām Rāvas un Kāimas pilsētām, lai apvienotos ar spēkiem, kas virzās no Nīnavas provinces un uzbruktu kaujiniekiem no abiem flangiem.

"Islāma valsts" vēl nesen kontrolēja plašas teritorijas Sīrijā un Irākā, arī vairākas lielas pilsētas, kur centās ieviest viduslaiku sunnītu paražas, pasludināja tur "kalifātu" un pastrādāja neskaitāmas asinsstindzinošas zvērības.

Aktivizējoties operācijām pret "Islāma valsti", pēdējā laikā džihādistu kontrolētās teritorijas ievērojami sarukušas.