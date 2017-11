Pieci milzīgi plakāti uz auto piekabēm apceļo Lielbritāniju ar mērķi aptvert vismaz 100 000 studentu līdz šā gada beigām. Kampaņa nodēvēta par "RichMeetBeautiful" – bagāts satiek skaisto. Uz plakātiem vēstīts: “Romantika, kaislība, jautrība & 0 – studiju kredīta? Ej uz randiņu ar cukurtētuku vai cukurmammu.”

Tas ir mājiens, ka likšanās gultā ar dāsnu mecenātu ļaus saņemt krietnu kabatas naudu un pat segt studiju maksu. Reklāmas auto par saviem mērķiem izvēlas divpadsmit britu augstskolas, piemēram, Londonas Ekonomikas skolu un Londonas Karaļa koledžu.

Norvēģijā bāzētās randiņu firmas mājaslapā teikts, ka “cukurtētuki ir turīgi, situēti džentlmeņi, kuriem jau var būt sieva un ģimene”, tomēr viņu dzīvē prasās dzirkstelīte. Saldumiņiem, angliski sauktām par sugarbabies, jāsaprot, ka cukurtētuki negrasās mainīt savu sievu un bērnus, bet raugās pēc kāda jaukuma, ko palutināt.

Londonas Karaļa koledžas otrā kursa vēstures studente, kura vēlas palikt anonīma, laikrakstam "Daily Mail" saka: “Universitāte ir dārga, mēs visi to zinām, un es esmu lielos parādos. Bet es un mani draugi nekad nepievērsīsies prostitūcijai, lai tos mazinātu.”

Firmas šefs Sigurds Vedals neslēpj, ka mērķis ir sievietes vecumā no 18 līdz 26 gadiem. “Apvienotā Karaliste ir viens no pieciem mūsu prioritāšu tirgiem,” viņš piebilst. “Mūsu pētījumi parāda lielu pieprasījumu pēc cukurrandiņiem.”

Oktobrī Parīzē šīs firmas šoferi arestēja Sorbonas universitātes studentu pilsētiņā par “prostitūcijas veicināšanu”. Pilsētas varas iestādes stingri nosodīja “apjaunojošo reklāmu” un solīja darīt visu, lai šī kampaņa pazustu no ielām.

Arī Briselē policija jau septembrī apturēja kampaņas auto un konfiscēja plakātu, bet prokuratūra sāka izmeklēšanu par “par pieaugušas personas publisku aicināšanu uz izvirtību”.

Beļģijā bija izvēlēta šāda uzruna: “Hei, studentes! Uzlabojiet savu dzīvesveidu, satiecieties ar vecāku pielūdzēju.” Bildē bija redzamas sarkanā krūšturī tik tikko apslēptas sievietes krūtis. Frankofono studentu federācija pauda, ka trūcīgām studentēm vajadzīgas stipendijas, nevis bagāti pusmūža vīrieši.