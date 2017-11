Čārlza Mensona mazdēlam aizliedz vākt ziedojumus slepkavas bērēm

Džeisons Frīmans, kuram šobrīd ir 41 gads, drīz pēc vēsts par vectēva nāvi atvēra ziedojumu kontu labdarības portālā un pāris dienu laikā Mensona apbērēšanai bija saziedoti jau 979 dolāri. Taču ceturdien ziedojumu vākšana slēgta.

Kontu viņš izveidoja kopā ar savu draugu Džonu, un no viņa arī uzzināja, ka tas deaktivizēts. "Nauda bija paredzēta juridisko lietu kārtošanas, transportēšanas un apbedīšanas vajadzībām. Pats esmu no Ohaio, bet Mensonu paredzēts apbedīt Kalifornijā," sacījis Frīmans.

Viņš pirms pāris mēnešiem palicis bez darba, tāpēc neredzējis citu veidu, kā tikt pie līdzekļiem vectēva bērēm. Tomēr Frīmans pauž gatavību atrast citus ceļus un notikušo ar fondu "GoFundMe" sauc par cirku. Viņš arī apzinās, ka dienā, kad vectēvu glabās, vienlaikus pulcēsies gan slepkavas atbalstītāji, gan protestētāji.

Mensona mazdēls pirmoreiz publiski uzstājās 2012.gadā telekanālā CNN, kur stāstīja, ka savu bēdīgi slaveno vectēvu tikpat kā nepazīst, jo viņš neko daudz nezina arī par savu tēvu - Mensona vienīgo dēlu no laulības ar pirmo sievu Rozāliju.

Čārlza Mensona dēls piedzimstot tika nosaukts tāpat kā tēvs, taču Mensons juniors nomainīja savu vārdu uz Džeju Vaitu pēc tam, kad tēvu notiesāja par sērijveida slepkavībām.

Džejs Vaits izdarīja pašnāvību 1993.gadā.

Vaita dēls, Mensona mazdēls Frīmans sava tēva traģiskajā liktenī vainojis pašu Mensonu, taču pirms 8 gadiem abi sākuši meklēt ceļu viens pie otra un lūgt piedošanu.

Frīmens vairākkārt mēģinājis sarunāt tikšanos ar Mensonu cietumā, taču tas viņam nekad neizdevās, vēsta mediji. Mazdēlam šķiet, ka tas tikai tāpēc, ka Mensons pats nav devis savu piekrišanu.

"Man ir emocionāli smagi par to runāt. Iespējams, viņš gribēja mani pasargāt, turēt tālāk no visa tā spiediena, kas man kā viņa radiniekam jāiztur. Pasargāt no naidīguma, kas pasaulē valda pret viņu," pirmdien izteicies Frīmans.

Mazdēls nenoliedz, ka vectēvs ir vainīgs viņam inkriminētajos noziegumos, taču garīgā plānā viņš Mensonam visu piedevis.

Mensona mirstīgās atliekas patlaban atrodas morgā un tās plānots apglabāt 10 dienu laikā. Kalifornijas štata likumi atļauj izvadīšanas ceremoniju, ja kāds mirušā no tuviniekiem to lūdz.

Jau vēstījām, ka 83 gadu vecumā miris Čārlzs Mensons, kas pagājušā gadsimta 60.gados kopā ar paša iedibinātā kulta sekotājiem organizēja vairākas nežēlīgas slepkavības.

Mensons, kurš izcieta mūža ieslodzījumu, kas viņam tika piespriests par septiņām pirmās pakāpes slepkavībām un par sazvērestību nolūkā pastrādāt slepkavību, miris svētdien plkst.20.13 (pirmdien plkst.6.13 pēc Latvijas laika) Kernas grāfistes slimnīcā, teikts Kalifornijas Korekcijas un rehabilitācijas departamenta paziņojumā.

Līdz pārvešanai uz slimnīcu viņš kopš 1989.gada atradās Kalifornijas štata Korkoranas cietumā, un varasiestādes 12 reizes bija noraidījušas viņa lūgumus par priekšlaicīgu atbrīvošanu no ieslodzījuma.