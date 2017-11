“Mūsu armijas un flotes vajadzībām nepieciešamas vislabākās iekārtas, labākas, nekā ārvalstu armijām,” uzrunā Sočos sacījis Putins.

Krievijas lielajām biznesa kompānijām esot jābūt gatavām pāriet uz ražošanu militāriem mērķiem jebkurā brīdī. “Mūsu spējas konkrētā laikā palielināt militāro produkciju un pakalpojumus ir viens no svarīgākajiem militārās drošības aspektiem. Lai to panāktu, visiem liela mēroga uzņēmējiem jābūt gataviem ražot pēc pieprasījuma, neatkarīgi no īpašumtiesībām,” uzsvēris Putins.

Krievijas prezidents arī neslēpa, ka militāro tehnoloģiju jomā valstij ir jāspēj panākt Rietumus. “Ja mēs gribam uzvarēt, mums ir jābūt labākiem,” piebildis Putins.

Kopš 2008. gada kara Gruzijā, Krievijas militārās iestādes ir piedzīvojušas plašu modernizāciju. Novecojušais Padomju aprīkojums esot pagātnē. Krievija arī palielinājusi budžetu militārajām vajadzībām.

Šogad Krievijas militārie izdevumi pārsniedzot 3 triljonus rubļu, jeb 3,3 procentus no iekšzemes kopprodukta.

Tiesa gan šis budžets joprojām ir mazāks par kopējo NATO budžetu militāriem mērķiem.