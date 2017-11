"ABC News" šonedēļ publicētajā videointervijā vairāk nekā mēnesi pēc atbrīvošanas ASV pilsone Koulmena stāsta, ka, rūpējoties par bērniem, centās radīt maksimālu jautrību, veidojot spēles no atkritumiem un mācot vecākajam dēlam vēsturi, lai mazinātu viņa bailes no galvas nociršanas. "Skaidrs, ka ar šādiem cilvēkiem doma par galvas nociršanu vienmēr ir, tāpēc viņš zināja, ka kas tāds var notikt arī ar viņa ģimeni," skaidro vecāki.

Par sagrābējiem viņi stāsta: "Dažreiz viņi bija ļoti vardarbīgi, reizēm pat pret bērniem. Daži sargi patiesi ienīda bērnus," piebilstot, ka ļaundari meklēja iemeslus, lai sistu vecāko bērnu ar steku vai ko citu, apgalvojot, ka viņš rada tikai problēmas, piemēram, ir pārāk skaļš. Ja Koulmena iejaucās, piekāva arī viņu.

Džošua Boils stāsta, ka vienreiz sievai pat tika salauzts vaiga kauls, bet citreiz, sitot sargu, viņa salauzusi trīs pirkstus, par ko bijusi pat lepna.

Pāris neslēpj arī baiso, prātam neaptveramo pieredzi, ko tur guvuši. Vecākais bērns, piemēram, bijis klāt, kad viņa māte piedzīvoja seksuālu uzbrukumu no diviem sargiem. Tas notika 2014. gadā.

Kad nāca gaismā, ka pāris rakstījis zīmītes cerībā, ka kāds tās atradīs, sargs ienāca telpā, kur viņus turēja, un ar spēku aizveda prom Džošua. Koulmena stāsta: "Viens no sargiem nometa mani zemē, sita un kliedza, ka nogalinās mani. Un tad arī uzbrukums notika. Tur bija divi vīrieši, bet trešais stāvēja pie durvīm. Pēc tam šie dzīvnieki pat neatdeva manas drēbes."

Pāris skaidro, ka tagad ir ar mieru runāt publiski, jo vēlas panākt taisnību. Abi uzskata, ka piedzīvotais saskaņā ar starptautiskajiem tiesību aktiem ir traktējams kā noziegums pret cilvēci. Koulmena arī atgādina savu lielo traģēdiju, zaudējot nedzimušo meitu. Īsi pēc atbrīvošanas vīrs izteicās, ka teroristi nogalināja viņu bērnu, bet tagad viņi paskaidro - abiem ir aizdomas, ka sievietes ēdienam tika piebērta viela, kas izraisīja spontāno abortu.

Viņi atklāj, ka no sargiem noslēpa divas grūtniecības, abas reizes sieva dzemdēja pilnīgā tumsā; vienīgais gaismas avots bija lukturītis, ko Boils bija iespiedis starp zobiem.

"Visskumjākais ir tas, ka man nebija iespējas saviem bērniem parādīt lietas, ar kurām es uzaugu, piemēram, spēļu laukumus un zooloģiskos dārzus," viņa saka, norādot: "Es ceru, ka tagad viņi nekad vairs nejutīs bailes, ka varēs tikt izdziedēti un uzaugt stipri, ka būs labi, ka piedzīvos daudz līksmu brīžu, kas kompensēs tos traumatisma pilnos gadus."

Par ko ir stāsts?

Ziemeļamerikāņu pāris, kuru atbrīvoja no "Taliban" atzara teroristu gūsta, 2011. gadā iepazinās internetā. Abus vienoja milzīga aizraušanās ar "Star Wars". 2012. gadā abi nolēma doties kopīgā ceļojumā, kas, kā mēs zinām, izvērtās par piecu gadu ilgu pārdzīvojumu.

Keitlīna Koulmena piedzimusi Pensilvānijas štatā un bija zināma kā pārliecināta katoliete, vēstī "USA Today". Draugi stāstījuši, ka Koulmena bijusi ļoti laipna un dāsna pret citiem - sākot jau ar sīkumiem un beidzot ar naudas vākšanas kampaņu Haiti stihijā cietušajiem.

Kad pāris nolēma doties ceļojumā, Keitlīna bija jau stāvoklī. Vecākiem tika stingri apgalvots, ka abi apceļos tikai drošās "stānas" un uz Afganistānu nedosies. "Viņi solīja, ka nedosies," stāstīja mamma Lina Koulmena.

Keitlīnas vīrs kanādietis Džošua Boils bijis aizrāvies ar terorisma tēmu, veltot savu brīvo laiku, veidojot neskaitāmus terorismam veltītus rakstus "Wikipedia". Viņu arī interesējis Omars Kadrs, kanādietis, kuru notvēra Afganistānā un 10 gadus turēja Gvantanamo cietumā. 2009. gadā Boils apprecēja Kadra māsu un daži kolēģi nodomāja, ka viņš pārgājis islāmā. Federālās izmeklēšanas birojs (FIB) sacīja, ka saistības ar Boila pagātni un abu nonākšanu teroristu gūsta nav.

"Taliban" atzara grupējums abus sagūstīja 2012. gadā Vardakas provincē, Pakistānas pierobežā, kas ir "Taliban" kontrolē. Šo piecu gadu laikā pāris pasaulē laida trīs bērnus - divus dēlus un meitiņu. ASV mediji norāda, ka "Haqqani" teroristu grupa parasti nenogalina sagrābtos ķīlniekus, tā vietā dodot priekšroku izpirkuma maksas pieprasīšanai.

Paziņojumā par pāra atbrīvošanu teikts, ka ģimenes atrašanās vieta bija ASV izlūku uzmanības lokā, un teroristiem pāri pārvietojot uz cilšu pārvaldītajām teritorijām Afganistānas pierobežā, ASV par to informēja Pakistānas pārstāvjus. "Visi ķīlnieki tika atbrīvoti sveiki un veseli, un tiek repatriēti uz savu dzimteni," teikts paziņojumā.

Atbrīvošana notikusi 10 mēnešus pēc tam, kad pāra nolaupītāji publicēja video ar 34 gadus veco Boilu un 31 gadu veco Koulmenu, kā arī viņu diviem bērniem, aicinot Kanādas un ASV valdības iesaistīties sarunās.

Pāris tika nolaupīts ceļojuma laikā. Abu "bekpekings" sākās Krievijā, tad viņi devās uz Kazahstānu, Tadžikistānu, Kirgizstānu un visbeidzot ieradās Afganistānā.

Pēdējo reizi Koulmenas vecāki ar abiem sazinājās 2012. gadā, kad Džošua no interneta kafejnīcas uzrakstīja, ka abi atrodas Afganistānas "nedrošajā" daļā. 2013. gadā pāris tika nofilmēts divos video, lūdzot ASV valdību viņus atbrīvot no "Taliban" atzara gūsta. Koulmenas vecāki vēlāk žurnālistiem pastāstīja, ka saņēma vēstuli no meitas, kura rakstīja, ka nupat laidusi pasaulē otro bērnu.