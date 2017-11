Mugabe televīzijas uzrunā nepaziņo par atkāpšanos no Zimbabves prezidenta amata

Prezidenta rezidences telpā, kurā Mugabe teica uzrunu, atradās bruņoto spēku vadības pārstāvji, ar kuriem Mugabe sarokojās pirms un pēc uzrunas.

Mugabe teica, ka bruņotie spēki savas bažas par stāvokli valstī ir pauduši "godīguma garā", un ka "armijas rīcību vadījušas dziļas un patriotiskas rūpes par mūsu valsts stabilitāti un mūsu tautas labklājību".

"Lai ari kādi būtu "par" un "pret" par to, kā viņi pauda šis bažas, es kā Zimbabves prezidents un viņu augstākais virspavēlnieks atzīstu viņu jautājumus," sacīja Mugabe.

Viņš paziņoja, ka armijas rīcība pēdējo dienu laikā "neapdraudēja mūsu loloto konstitucionālo kārtību, ne arī bija izaicinājums manai valsts un valdības galvas un pat ne Zimbabves Aizsardzības spēku virspavēlnieka autoritātei". Armija pret viņu izturējusies pieklājīgi un ar cieņu, norādīja Mugabe.

Roberts Mugabe uzrunā tautu TV tiešraidē. (Foto: Reuters/Scanpix/LETA)

"Sākot no šī vakara (..), nācija visos līmeņos iegūst jaunus koncentrēšanās virzienus," uzsvēra Zimbabves prezidents.

"Mums ir jāmācās piedot un atrisināt pretrunas - īstas vai iedomātas - biedriskā zimbabviskā garā," viņš uzsvēra.

Mugabe arī teica, ka valdošās partijas "Zimbabves Afrikāņu nacionālais kongress - Patriotiskā fronte" (ZANU-PF) "kongress ir gaidāms tuvāko nedēļu laikā, un es vadīšu tā procesus".

Jau ziņots, ka ZANU-PF centrālkomiteja svētdien atcēla 93 gadus veco Mugabi no partijas pirmā sekretāra amata, izslēdza no partijas un pieprasīja viņam atkāpties no valsts prezidenta amata līdz pirmdienas pusdienlaikam, pretējā gadījumā draudot viņam ar impīčmentu parlamentā.

Varas krīzi Zimbabvē izraisīja Mugabes lēmums 6.novembrī atcelt no valsts pirmā viceprezidenta amata vienu no ZANU-PF līderiem Emersonu Mnangagvu, kas tika uzskatīts par iespējamāko Mugabes pēcteci prezidenta amatā. Bija gaidāms, ka Mugabe pirmā viceprezidenta amatā iecels savu sievu Greisu, kas kļūtu par viņa pēcteci. 14.novembrī armija sarīkoja apvērsumu, cenšoties panākt, lai Mugabe atkāpjas. Armijas nolūks ir nepieļaut varas nonākšanu 52 gadus vecās Greisas Mugabes rokās.

Roberts Mugabe bijis pie varas Zimbabvē kopš 1980.gada. No 1980. līdz 1987.gadam viņš bija premjerministrs un tad kļuva par valsts prezidentu. Viņa vadītā ZANU-PF ir valdošā partija kopš 1980.gada, kad Zimbabve ieguva neatkarību no Lielbritānijas.