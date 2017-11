To noteic grozījumi Lietuvas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, ko ceturtdien ar 65 deputātu balsīm, septiņiem deputātiem balsojot pret un 31 parlamenta loceklim atturoties, pieņēmis Seims.

Naudassods 90 līdz 180 eiro apmērā paredzēts arī cilvēkiem, kas nopirks vai nodos alkoholiskos dzērienus personām, kas jaunākas par 20 gadiem. Par atkārtotu šāda veida pārkāpumu nāksies maksāt 180 līdz 400 eiro. Pašreizējais sods atkārtota pārkāpuma gadījumā ir divreiz mazāks.

No gadumijas Lietuvā jāstājas spēkā likumam, kas aizliedz jauniešiem līdz 20 gadu vecumam lietot alkoholu, un, pieņemot šos grozījumus Administratīvo pārkāpumu kodeksā, Lietuvas Seims tos pieskaņojis minētajam likumam.

Naudassodi 20 līdz 100 eiro apmērā paredzēti arī par alkoholisko dzērienu lietošanu ielās, skvēros, parkos, stadionos, visu veidu sabiedriskajā transportā, automašīnas salonā, ja tas nav stacionāri nodalīts no autovadītāja vietas, kā arī izstādēs, gadatirgos un masu pasākumos.

Naudassods 14 līdz 30 eiro apmērā var tikt piespriests arī par alkohola iznešanu no sabiedriskās ēdināšanas iestādēm tajā diennakts laikā, kad likums aizliedz alkohola tirdzniecību, - no pirmdienas līdz sestdienai no plkst.20 vakarā līdz 10 no rīta, bet svētdienās - no plkst.15 pēcpusdienā līdz 10 rītā. Par atkārtotu pārkāpumu naudassods var sasniegt 90 eiro.

Par šādu pārkāpumu var tikt noteikts arī pienākums piedalīties alkoholisma un narkomānijas prevencijas, veselības veicināšanas, resocializācijas, vardarbīgas uzvedības vai citās programmās vai kursos.

Seims arī nolēmis noteikt naudassodu 100 līdz 300 eiro apmērā par peldēšanos neatļautās vietās vai neatļautā laikā, vai reibumā, kā arī par drošas uzvedības pārkāpumiem, atrodoties uz ledus. Šādu pārkāpumu atkārtošanās gadījumā naudassods var sasniegt līdz pat 900 eiro.