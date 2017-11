Kravas automašīna brīnumainā kārtā nesabrauc uz ielas izkritušu zēnu

Divi zēni ar riteņiem Vjetnamas galvaspilsētā Hanojā brauca mājās no skolas. Viņiem no pretējās puses lēni tuvojās kravas automašīna. Puiši apstājās, lai ar riteņiem uzbrauktu uz ietves un ļautu kravas automašīnai pabraukt garām, taču viens no zēniem zaudēja balansu.

Žēni brauca mājās no skolas. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Pēc tam, kad viņi uzkāpa uz mazās apmales, zēns zaudēja balansu, un atmuguriski izkrita atpakaļ uz ielas. Tas notika tieši tajā mirklī, kad garām brauca smagā automašīna. Veiksme vai veikla autovadītāja reakcija, bet zēns tika cauri sveikā. Brīnumainā kārtā zēns izvairījās no sabraukšanas, lai gan, šķiet, ka mugursoma tomēr pakļuva zem automašīnas riteņa.

Pakritis zem automašīnas riteņiem, zēnam klāt stāvēja veiksme. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Ielas malā stāvēja sieviete, kura nelaimes brīdī metās zēnam palīgā un parāva viņu uz ietves.

Nav zināms, vai tas šajā situācijā palīdzētu, bet zēnam nebija ķiveres. Katrā ziņā tā noteikti būtu palīdzējusi pret sasitumiem.

Malā stāvošā sieviete nekavējoties skrēja zēnam palīgā, kurš brīnumainā kārtā netika sabraukts. (Foto: Ekrānuzņēmums)