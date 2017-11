Prezidenta Roberta Mugabes sieva varētu būt aizlidojusi no valsts, kamēr viņš pats atrodas mājas arestā un valstī notiek apvērsums.

Jaunākās ziņas liecina, ka 93 gadus vecais Mugabe, kurš Zimbabvē valda jau 37 gadus, joprojām atrodas mājās un ar viņa veselību viss esot kārtībā.

Jau vēstījām, ka Zimbabvē trešdien varu sagrābusi armija, kas galvaspilsētā Hararē nobloķējusi svarīgāko valsts institūciju ēkas, ieņēmusi nacionālo raidorganizāciju un aizturējusi ietekmīgo finanšu ministru.

Tikmēr vairāki ārvalstu mediji ziņo, ka prezidenta sieva valsti pametusi ar nakts reisu. Armija solījusi sievieti pasargāt, - viņas drošība esot garantēta, teikts Zimbabves armijas paziņojumā.

Kas ir Zimbabves pirmā lēdija?

Greisa Mugabe par savu vīru ir 41 gadu jaunāka un izšķērdīgā dzīvesveida dēļ guvusi iesauku "Gucci Grace". Viņa dzimusi 1961.gadā un bijusi precējusies ar aviopilotu, no kura Greisai ir dēls.

Deviņdesmito gadu sākumā viņa ļāvās par sevi krietni vecākā Mugabes valdzinājumam, iesaistoties ar viņu attiecībās, lai gan Mugabe tolaik vēl bija precējies ar sievu Salliju.

1996.gadā Greisa un Mugabe mija gredzenus. Pārim ir divi dēli un meita.

Ekstravagantais dzīvesveids

Lai gan Zimbabve izsenis zināma kā viena no nabadzīgākajām valstīm, uz pirmā pāra dzīvesveidu to nevar attiecināt. Sevišķi naska uz iepirkšanos un luksusa precēm ir prezidenta sieva. Attiecībā uz Greisu Mugabi mediji nereti lieto nevis apzīmējumu "First lady" jeb Pirmā lēdija, bet gan - "First shopper" jeb pirmā uz iepirkšanos.

Zināms, ka, 2002.gadā apmeklējot Parīzi, Greisa Mugabe tur pamanījusies veikalos iztērēt vairāk nekā 70 000 eiro. Tāpat zināms, ka Mugabe iegādājusies vairākus īpašumus Dienvidāfrikā; viena no mājām ir grezna villa vairāku miljonu vērtībā.

Kaisli uz greznu dzīvi mantojis arī Mugabu dēls Rasels, raksta "Sky News". Pagājušā mēneša laikā viņš ticis pie diviem "Rolls Royce" limuzīniem, kā arī gaida sava "Aston Martin" piegādi.