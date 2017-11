Uzrunājot Tautas partijas atbalstītājus, Rahojs aicināja "klusējošo vairākumu" šoreiz būt aktīvam un balsot.

"Mums jāatgūst Katalonija no separātisma haosa," paziņoja Rahojs.

Viņā arī aicināja uzņēmumus nepamest Kataloniju nestabilās situācijas dēļ.

Katalonijas valdība 1.oktobrī sarīkoja referendumu par reģiona neatkarību, lai gan tiesa bija atzinusi to par nekonstitucionālu un Spānijas varas iestādes centās nepieļaut tā norisi. Referendumā piedalījās 43% balsstiesīgo un no viņiem 90% atbalstījuši reģiona atdalīšanos no Spānijas. Absolūtais vairākums neatkarības pretinieku referendumu boikotēja.

Pēc tam, kad Katalonijas parlaments 27.oktobrī pasludināja Katalonijas neatkarību, Spānijas premjerministrs Marjano Rahojs atlaida Katalonijas parlamentu un valdību un izsludināja Katalonijā ārkārtas vēlēšanas.

Vairākiem bijušajiem Katalonijas valdības locekļiem izvirzītas apsūdzības par dumpi, musināšanu un sabiedrisko līdzekļu nepiemērotu izlietošanu. Vairāki no apsūdzētajiem atrodas apcietinājumā.

Barselonā sestdien aptuveni 750 000 cilvēku piedalījās protesta akcijā, pieprasot atbrīvot apcietinātos bijušos Katalonijas valdības locekļus.