Mūžībā devusies slavenā Džeimsa Bonda meitene vācu aktrise Karīna Dora

Dora nomira pirmdien veco ļaužu pansionātā Minhenē.

Dora, kas dzimusi 1938.gadā kā Kēteroze Derra, jau 1954.gadā sāka kino karjeru ar runājošu lomu filmā "Rožu meitene Resli" ("Rosen-Resli"). Viņa kļuva pazīstama, tēlojot nevainīgas sievietes, kurām vajadzīga aizsardzība.

Starptautisku atzinību viņa ieguva 1967.gadā, filmā "Tu dzīvo tikai divreiz" tēlojot ienaidnieka aģenti Helgu Brantu, kura iemīlas Šona Konerija atveidotajā britu superspiegā Džeimsā Bondā.

Kads no filmas "Tu dzīvo tikai divreiz". (Foto: Vida Press)

Doras tēlotā varone šajā filmā ņem nelabu galu, jo viņu apēd plēsīgās zivis piraijas.

Pēc tam Dora saņēma lomu piedāvājumus arī citām Holivudas filmām, tostarp no režisora Alfreda Hičkoka. 1969.gadā viņa filmējās Hičkoka režisētajā spiegu trillerī "Topāzs" ("Topaz").

Karīna Dora bija dzimusi 1938. gadā kā Kēteroze Derra. (Foto: Vida Press)

Dora turpināja kino karjeru arī šajā tūkstošgadē līdz 2014.gadam. 2006.gadā viņa tēloja māti alkoholiķi vācu drāmā "Es esmu tā otrā" ("Ich bin die Andere").

Kadri no filmas "You only live twice" - video: