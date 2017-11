Vācu mediji atgādina, ka Husseins K. 19 gadus veco medicīnas studenti Mariju izvaroja un noslīcināja upē pērn oktobrī Freibergā, kad jauniete no kādas ballītes bija ceļā uz mājām.

Saistībā ar notikušo tika uzsākta izmeklēšana, kurā tagad atklājies, ka, iespējams, vīrietis melojis par savu vecumu cerībā, ka tas palīdzēs viņam tikt pie maigāka soda. Stomatoloģiskajā ekspertīzē secināts, ka ir "gandrīz pilnīga pārliecība" - bēglis no Afganistānas patiesībā ir 25 gadus vecs.

Tiesa Vācijā šobrīd skata šo lietu. Otrdien tiesas zālē uzstājās eksperte Urzula Vitvere-Bakofena, kura klātesošos iepazīstināja ar veikto analīzi.

Pētītais zobs vīrietim ticis izrauts astoņus mēnešus pirms nozieguma pastrādāšanas un viņš to bija paturējis kā suvenīru.

Eksperte tiesā sacīja - ir 99,7% iespējamība, ka vīrietis ir 22,05 līdz 29,55 gadus vecs, taču viņa sliektos domāt, ka apsūdzētā patiesais vecums ir 25.

Šis pavērsiens varētu nozīmēt, ka vīrietim draud mūža ieslodzījums.

Iepriekš Husseins K. liecinājis, ka slepkavības naktī bijis tā piedzēries, ka ticis izmests no bāra un draugi viņu pilsētā atstāja vienu. Viņš stāsta, ka nejauši sastapa Mariju, kura kliedza, jo bija nokritusi no sava velosipēda. Viņš esot aizspiedis meitenes muti un tad žņaudzis ar šalli, pēc kā bezsamaņā esošo jaunieti iemetis upē.

"Kad es redzēju, cik glīta viņa ir, es vēlējos seksu ar viņu," viņš teica, tomēr apgalvoja, ka esot bijis pārāk piedzēries. Tad viņš tiesā sabruka un lūdza piedošanu Marijas ģimenei. Lasot savu sakāmo, apsūdzētais norādīja: "Es lūdzu jūsu piedošanu. Es vēlos atvainoties Marijas ģimenei. Es ļoti gribētu pagriezt laiku atpakaļ un nebūt to izdarījis, taču es to izdarīju. Es to no visas sirds nožēloju."

Izmeklēšanas gaitā tostarp atklājās, ka apsūdzētais 2013. gadā Korfu arestēts par slepkavības mēģinājumu, taču 2015. gadā kā "nepavadīts nepilngadīgais" ieradās Vācijā. Vācijas amatpersonas par vīrieša pagātni neko nezināja, tāpēc reģistrēja viņu kā patvēruma meklētāju.

Savukārt nogalinātā Marija ir Eiropas Komisijas ierēdņa meita, kura brīvajā laikā darbojās kā brīvprātīgā darbā ar imigrantiem.

Apsūdzētais vairākās tiesas sēdēs apgalvoja, ka nezina, cik viņam ir gadu, tomēr uzsvēra, ka viņš nav vecāks par 19. Tas liktu viņu tiesāt kā nepilngadīgo.