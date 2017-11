"Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka Spānijas valsts gatavoja bargu represiju un vardarbības vilni, par ko atbildība tiktu uzkrauta mums," Pudždemons sacīja Katalonijas radio.

Pudždemons norādīja, ka viņš un četri viņa valdības bijušie ministri, kas tāpat kā viņš atrodas Beļģijā, ir "trimdas valdība".

Karless Pudždemons paziņoja, ka atbēdzis uz Beļģiju, jo Spānija gatavojusi "represiju un vardarbības vilni" pret viņa separātistu kustību. (Foto: AFP/Scanpix/LETA)

Pudždemonam un viņa ministriem jaunnedēļ jāierodas Beļģijas tiesā, kur tiks izskatīta Spānijas prasība par viņu izdošanu.

Katalonijas reģionālais parlaments 27.oktobrī nobalsoja par neatkarības pasludināšanu no Spānijas. Drīz pēc tam Spānijas Senāts nobalsoja par tiešas pārvaldes atjaunošanu Katalonijā. Spānijas premjers Marjano Rahojs atlaida Karlesa Pudždemona vadīto Katalonijas valdību un reģiona parlamentu, izsludinot jaunas reģionālās vēlēšanas 21.decembrī.

Pudždemons un vairāki viņa ministri pēc tam devās uz Briseli.

Katalonijas valdība 1.oktobrī sarīkoja referendumu par reģiona neatkarību, lai gan tiesa bija atzinusi to par nekonstitucionālu un Spānijas varasiestādes centās nepieļaut tā norisi. Referendumā piedalījās 43% balsstiesīgo un no viņiem 90% atbalstīja reģiona atdalīšanos no Spānijas. Absolūtais vairākums neatkarības pretinieku referendumu boikotēja.