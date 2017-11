Miris hita "Everlasting love" autors. Noklausies vēl reizi!

Mākslinieks miris pēc īsas un ātras slimības 72 gadu vecumā.

Naits darbojās grupā, ko kopā ar saviem skolasbiedriem izveidoja 1959.gadā, taču tā lielus (lai neteiktu - nekādus) panākumus neguva.

Savu slavenāko gabalu viņš uzrakstīja 1967.gadā, un tajā pašā gadā tas tika atzīts par 13.labāko dziesmu "Hot Billboard" ASV topā.

Naita hitu "Everlasting love" slavas augstumos atkārtoti uznesa efektīgā popdziedātāja Sandra, kura to pārdziedāja 1987.gadā.

Savas kaverversijas Naita dziesmai radīja arī grupa "Love affair" un īru rokgrupa U2, kas to izdeva 1989.gadā singla "All I want is you" ietvaros.