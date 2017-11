Lietuvas ārlietu ministrs pārliecināts, ka atbalsts Ukrainai jāpaātrina

"Mums ir ļoti svarīgi, lai atbalsts, kas nonāk Ukrainā, būtu efektīvs, lai donori labprāt atvēlētu tam līdzekļus, lai viņus nebiedētu birokrātija un korupcijas izpausmes, kas joprojām vērojamas. Vienlaikus redzams, ka laiks nav mūsu sabiedrotais, jo cilvēki ir noguruši - no kara, no birokrātijas, no trūkuma," žurnālistiem Seimā sacījis ministrs.

"Ja mēs tikai vērosim un arī turpmāk nepalielināsim palīdzības apgriezienus, diez vai tas kļūs par veiksmi Ukrainai un vienlaikus arī Eiropas Savienībai. No Ukrainas veiksmes atkarīga gan mūsu politikas uzticamība, gan tās ilglaicīgums," viņš norādījis, piebilstot, ka cer uz Eiropas atbalstu jaunajam Māršala plānam novembra beigās gaidāmajā ES Austrumu partnerības samitā.

"Uz ko balstās jaunais plāns - lai tie resursi, kuri saņemti no donoriem, pa dalībvalstu kanāliem, no starptautiskajām finanšu institūcijām, tiktu apsaimniekoti caurskatāmi, lai tiktu nodrošināta uzraudzība, arī starptautiskā. Šā plāna būtība ir tāda, lai viss tiktu apvienots, protams, piedaloties arī Eiropas Komisijai," klāstījis Linkevičs.

Tikmēr Ukrainas vēstnieks Lietuvā Volodimirs Jacenkivskis uzsvēris, ka par Ukrainai adresētā Māršala plāna aktualizēšanu ES līmenī jāpateicas tieši Lietuvai.

"Es gribētu uzsvērt, ka sākumā tas bija Lietuvas plāns Ukrainai, bet vēlāk kļuva par Eiropas plānu, pateicoties Lietuvas pūliņiem. Šis plāns ir īpaši nozīmīgs Ukrainai, bet ne tikai Ukrainai, jo tas, kas notiek Ukrainā, ir svarīgi ne tikai mūsu pilsoņiem, bet arī visai Eiropai, visai demokrātiskajai pasaulei," viņš norādījis. "Ticiet man, pēdējo triju gadu laikā mēs esam ļoti daudz paveikuši, pieņēmuši daudzus būtiskus likumus, balstoties uz ES valstu, tai skaitā Lietuvas, sekmīgo reformu pieredzi."

Iniciatīva "Jaunais Eiropas plāns Ukrainai", kuras mērķis ir mobilizēt finansiālo atbalstu šai valstij, izaugusi no šā gada martā Lietuvas Seima Eiropas lietu un Ārlietu komitejās apstiprinātā Lietuvas plāna Ukrainai 2017-2020.gadam, ko pērn ierosināja izstrādāt bijušais premjers, Seima opozīcijas līderis no partijas "Tēvzemes savienība-Lietuvas kristīgie demokrāti" Andrjus Kubiļus. Kopā ar Seima vicespīkeru, sociāldemokrātu ekspremjeru Ģediminu Ķirķilu viņš apbraukājis daudzas ietekmīgākās Rietumeiropas valstu galvaspilsētas, cenšoties panākt atbalstu šim plānam.

Saskaņā ar minēto plānu Ukrainai desmit gadu laikā, sākot no 2018.gada, ierosināts piešķirt 50 miljardus eiro, investīcijas novirzot mazajai un vidējai uzņēmējdarbībai.

Lietuvas Seimā izveidota īpaša deputātu grupa, kas apņēmusies veltīt nemitīgu uzmanību šā plāna īstenošanai "gan Lietuvā, gan Ukrainā, gan Rietumu sabiedrībā".

Māršala plāns bija vērienīga Amerikas Savienoto Valstu izstrādāta programma, kas palīdzēja Eiropas tautsaimniecībai atgūties pēc Otrā pasaules kara.