Mācības, kas sāksies 2018.gada 2.maijā, ilgs divas nedēļas un norisināsies visā Igaunijas teritorijā, bet galvenokārt Vīlandes, Tartu, Valgas, Pelvas un Veru apriņķos, vēsta Igaunijas Aizsardzības spēku preses dienests.

Manevros piedalīsies vairāk nekā 13 000 cilvēki no Igaunijas bruņoto spēku aktīvā dienesta, rezervistiem, zemessardzes organizācijas "Kaitseliit" ("Aizsardzības līga") un citām NATO valstīm.

Mācību laikā tiks pārbaudīta gan bruņoto spēku vienību sagatavotība un prasmes kaujas uzdevumos, gan sadarbība starp "Kaitseliit" un bruņoto spēku vienībām.

Igaunijas Aizsardzības spēku komandieris brigādes ģenerālis Riho Terrass sacīja, ka nākamā gada mācībās "Siil" liela daļa no rezervistiem un brīvprātīgajiem veiks uzdevumus, kas saistīti ar teritoriālo aizsardzību.

"Teritoriālā aizsardzība ir drošības sega, no kuras izturības un elastīguma atkarīgas mūsu aizsardzības spējas," teica Terrass.

Mācības būs sadalītas trīs posmos. Kaujas gatavības manevri ilgs līdz 4.maijam, sadarbības spēju, prettanku un mīnmetēju mācības ilgs no 5.maija līdz 7.maijam un kaujas manevru posms - no 8.maija līdz 12.maijam.

Kaujas manevru posms 2.kājnieku brigāde sadarbībā ar vienībām no Vācijas, Somijas, Latvijas, Lietuvas un ASV imitēs karadarbību pret ienaidnieku, ko tēlos 1.kājnieku brigāde un NATO kaujas grupa.

Iepriekšējās mācībās "Siil", kas notika 2015.gada pirmajā pusē, arī piedalījās aptuveni 13 000 cilvēku no Igaunijas bruņoto spēku aktīvā dienesta, rezervistiem, zemessardzes organizācijas un citām NATO valstīm. Rezervisti veidoja vairāk nekā 50% no mācību dalībnieku skaita.

Šo mācību mērķis bija pārbaudīt bruņoto spēku gatavību, formējot jaunas pastāvīgās gatavības un ātrās reaģēšanas vienības.

Militāro mācību "Siil" "krusttēvs" ir ezis Konnats, kurš 2015.gadā nonāca Tallinas zooloģiskajā dārzā pēc tam, kad viņu bija smagi sakropļojis kāds plēsējs. Gādību par ezi uzņēmās Igaunijas Aizsardzības spēki un līdzekļus viņa ārstēšanai un barošanai ziedoja gan Igaunijas karavīri, gan valsts iedzīvotāji. Tomēr eža ievainojumi bija ļoti smagi un viņš nomira.