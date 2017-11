No Viļņas Luķišķu laukuma aizvākts bīstams spridzeklis

Saņemot no darbu vadītāja informāciju par šo atradumu, tika izsludināts plāns "Skydas" ("Vairogs"), kas tagad atsaukts. Noteikts, ka aptuveni 30 centimetrus garais priekšmets septiņu centimetru diametrā ir kara laiku šauteņu granāta.

Lietuvas Bruņoto spēku atmīnētāji to nogādājuši uz Garjūnu karjeru pie Viļņas, lai tur iznīcinātu.

Pēc policijas ziņām, atradums bijis bīstams.

Kā atgādina "Lrytas.lt", 11.oktobrī Luķišķu laukumā tika atrasta mīnmetēja mīna, bet vēl nedēļu pirms tam 300 metrus no šīs vietas, veicot arheoloģiskos izrakumus būvlaukumā netālu no Taura kalna pakājes, tika atrasta nesprāgusi Krievijas armijas 100 kilogramu aviācijas bumba. Atklājās, ka tā atrodas līdzās gāzesvadam un eksplozijas gadījumā varētu nodarīt postījumus 700 metru rādiusā. Šai zonā ietilptu gan Seima un Ārlietu ministrijas ēkas, gan dzīvojamās mājas, veikali un kafejnīcas. Nakts laikā no tuvējās mājas nācās evakuēt cilvēkus. Bumba tika padarīta nekaitīga turpat un vēlāk pārvesta uz Pabrades poligonu.