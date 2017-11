Viņa guļ tikai 4 stundas diennaktī - un vēl daži fakti par Angelas Merkeles privāto dzīvi

Politika un tās veidošana ir visa viņas dzīve. Vācijā prezidents ir tikai reprezentatīva figūra; politiku "taisa" kanclera amats, un nu jau daudzus gadus tā ir Angela Merkele - dāma, kura vairākkārt atzīta par vienu no pasaulē ietekmīgākajām personām. Un starp sievietēm viņa ir visietekmīgākā. Taču kāda ir Merkeles ikdiena?

Obligātās brokastis ar vīru

Angela Merkele bijusi precējusies divas reizes. Pirmā savienība ar Ulrihu Merkelu ilga piecus gadus (1977-1982), un no šī cilvēka viņa paturēja uzvārdu. Pirms 19 gadiem viņa apprecējās ar Joahimu, ar kuru ir kopā arī tagad. Viņš ir 68 gadus vecs ķīmiķis un pasniedzējs universitātē Berlīnē. Pārim kopēju bērnu nav; vīram ir 2 bērni no iepriekšējām attiecībām.

"Business Insider" vēsta, ka Merkelei ir rituāls katru rītu brokastot kopā ar savu vīru - to viņa izpaudusi sarunā ar Nigērijas eksprezidentu. Brokastu laikā pāris pārrunājot pasaulē aktuālo, spriež par mākslu, kā arī "nobuko" operu apmeklējumus, kas viņiem ir tīkamākais brīvā laika pavadīšanas veids. Novērots, ka vīrs visbiežāk izvēlas lidojumus parasto ļaužu klasē un nekādā veidā neizmanto priekšrocības, ko varētu sniegt Merkeles statuss. Viņš nekad nelido valdības lidmašīnā, ar kuru pārvietojas sieva Angela. Merkele ar vīru reti parādās sabiedrībā, kurā zibsnī fotoreportieru kameras.

Desiņu karaliene

Merkeles mīļākais ēdiens ir maltas cūkgaļas desiņas un zaļie kāpostiņi. Kādā pasākumā 2001.gadā Oldenburgā kanclere pat tikusi nosaukta par "desiņu karalieni".

Viņa pati ir visai prasmīga dāma virtuvē. Lai gan laika gatavošanai nav, zināms, ka Merkele spēj sarūpēt lielisku liellopa gaļas steiku, kartupeļu zupu un kūku no plūmēm - tie ir viņas virtuves kroņa numuri.

Merkele arī atzinusies, ka mēdz pirkt pārtiku priekšdienām. Tas nāk no jaunības un ir saistīts ar Austrumvācijas dzīves pieredzi. Tiklīdz redzi kaut ko labu, vajag to nopirkt tā pavairāk - ja nu pietrūkst. Viņa atzinusi, ka traumas dēļ mēdz pirkt arī lietas, kas tā pa īstam nemaz nav vajadzīgas. "Tas ir dziļš ieradums, kas izriet no tā, ka nav pieejamas vajadzīgās lietas, un tu vienkārši pēc uz priekšu jebkurai nebaltai dienai," viņa paudusi.

Tūļīgie lēmumi - kāpēc?

"Cilvēki bieži pārmet, kāpēc es esmu lēna, kavējos ar lēmumiem un tā tālāk," sacījusi Merkele, "taču tas ir tikai tāpēc, ka es ļoti iedziļinos visos jautājumos, izskatu visu pušu viedokļus".

Merkele teju vai ar zinātnisku vērienu pieiet visiem jautājumiem, kas skar Vācijas valsti, raksta "Business Insider". Viņa savā galvā iziet cauri neskaitāmiem scenārijiem, un ne tikai teorētiskām varbūtībām. Tieši tāpēc arī šķietamā kavēšanās ar lēmumiem. "Izšķirīgos mirkļos esmu drosmīga. Bet lielākoties lēmumiem man ir vajadzīgs daudz laika," viņa paudusi BBC dokumentālajā filmā.

Liela futbola fane

Ārpus un arī iekšpus darba laika Vācijas kanclere ir liela futbola fane, īpaši atbalstot Vācijas valstsvienību. Kad tā 2014. gadā uzvarēja Pasaules kausā, Merkele bija pirmā sveicēja un pati vēlējās nofotografēties kopā ar puišiem, kas Vācijai šo panākumu nodrošināja.

Izguļas brīvdienās

Medijiem nav zināms, cikos darbadienās gulēt iet kanclere, taču viņa pati neslēpj, ka caurmērā diennaktī guļ četras stundas un vismaz 18 stundas strādā. Īsais četru stundu miegs Merkelei netraucējot būt funkcionējošai politiķei.

Viņa sacījusi, ka ir kā kamielis. Kanclere varot ilgi ciesties, taču, kad nolēmusi izgulēties, tad arī guļ. Visbiežāk - brīvdienās. Bet pēc tām viņa atkal atgriežas darbā un turpina negulēt padsmit stundu no vietas, risinot valstij un pasaulei svarīgos jautājumus.