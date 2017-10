Skolas Nr. 684 nu jau bijusī skolotāja Olga Aļferova sodīta ar 1000 rubļiem jeb apmēram 14 eiro mūsu valūtā, atsaucoties uz avotu Sanktpēterburgas prokuratūrā, ziņo Krievijas mediji.

Saskaņā ar to, tiesa konstatējusi skolotājas vainu pēc Administratīvā kodeksa, nodarījumu raksturojot kā personas apvainošanu, par kuru minimālais naudas sods ir 1000 rubļu. Maigo tiesas lēmumu ietekmējis sievietes labais raksturojums, kā arī fakts, ka viņas audzināšanās ir nepilngadīgs bērns.

Incidents skolā noticis septembrī. Starpbrīdī otrās klases audzēkņi esot aizrāvušies ar savu roku apzīmēšanu, imitējot tetovējumus. Viņa kā pedagogs lūgusi izklaidi pārtraukt, piekodinot, ka, ja turpinās māžoties, viņa tos "iezīmēs" kā muļķus.

Par to, ka ar vienu bērnu Aļferova tik tiešām tā izdarījusi, skolnieka māte Natālija uzzināja no cita klasesbiedra mātes, jo dēls par notikušo neko nebija teicis. Apzīmētā otrklasnieka māte devusies pie skolas direktora, kurš sacījis, ka vainīgā skolotāja tikšot atlaista no darba. Tomēr Aļferova iesniegusi atlūgumu vēl pirms atlaišanas.

Pēc tam, kad skandāls izskanēja publiski sociālajos tīklos, neskaitāmi vecāki Sanktpēterburgā nostājās skolotājas pusē. Arī skolas vecāku sapulcēs pieaugušie cīnījās par to, ka pedagogu par pārkāpumu nedrīkst atlaist, jo Aļferova esot lieliska skolotāja, kura bērniem patīk.

Lietai nonākot līdz tiesai, bijusī skolotāja par savu rīcību sodīta administratīvi ar naudassodu, vēsta Lenta.ru.