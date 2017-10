Krievijas prese ziņo, ka jaunietes māte nevienu nevaino notikušajā. Līdzīgi izsakās arī Permas modeļu aģentūras "Greit Model" direktore Elvīra Zaiceva: "Jā, Vlada mammai sūdzējās par nogurumu, bet, iespējams, tobrīd viņa jau bija slima, jutās novārgusi. Traģēdijā neviens nav vainīgs, tas ir nelaimes gadījums."

Tikmēr par meitenes atrašanos Ķīnā atbildīgais aģents no Sanktpēterburgas Dmitrijs Smirnovs medijiem saka, ka šis stāsts "ir apgriezts kājām gaisā".

"Nebija nekādu 13 stundu modes skatu. Viņa fotografējās katalogam. Kad ieradās apartamentos, sajutās slikti, sākās vemšana, pacēlās temperatūra. Aģentūra nekavējoties aizveda meiteni uz slimnīcu, viņai veica visas analīzes, bet tas bija baiss vīruss. Ārsti izrādījās bezspēcīgi," sacīja Smirnovs. Viņš saka, ka Vlada sesijā pavadīja 10 stundas, viņu baroja un ļāva atpūsties.

Vlada modeļu biznesā darbojās divus gadus. Elvīra Zaiceva sacīja: "Kad Vlada tikko sāka, viņai bija daudz pusaudžu kompleksu - kautrējās, šķībi stāvēja. Mums nācās daudz ar viņu strādāt."

Vladu uz modeļu skolu aizveda māte, kura ir redaktore kādā glancētā žurnālā Permā. 1. novembrī viņa dosies uz Ķīnu, kur notiks meitas kremācijas ceremonija.

Kā zināms, 14 gadus vecā Vlada, kura piepeši mira Šanhajā, mirusi no mazspējas, ko izraisīja sepse, atsaucoties uz Krievijas ģenerālkonsula Šanhajā teikto, pirmdien vēstīja Krievijas mediji. Iepriekš izskanēja, ka meitene sirga ar meningītu.

"Ir oficiāls dokuments no Šanhajas slimnīcas, kurā kā nāves cēlonis nosaukts vairāku orgānu mazspēja, sepse un infekcijas, un nervu sistēmas traucējumi," paskaidroja Andrejs Kuļikovs, Krievijas vēstnieks Šanhajā.

Tomēr Vladai Dzjubai vēl nav veikta autopsija, - tā kā meitene bija nepilngadīga, tam vajadzīga atļauja no viņas vecākiem. "Lai saprastu, no kā sākusies sepse un orgānu mazspēja, nepieciešama līķa sekcija, taču Ķīna to nevar sākt bez viņas vecāku piekrišanas," paskaidroja Kuļikovs.

Vlada Dzjuba no Permas strādāja Šanhajā uz triju mēnešu līguma pamata ar "Esse Model Managament", kas sadarbojas ar Krievijas modeļu aģentūru "Smirnoff"; tur nodarbinātas daudzas skolnieces.

Nedēļas nogalē "Esse Model Managament" ģenerāldirektors Žengs Jī "Global Times" skaidroja, ka meitenes nāve nekādā gadījumā nevarot būt saistīta ar pārpūli, 13 stundas no vietas strādājot modes nedēļā, jo šī modes nedēļa jau bija beigusies tad, kad Vlada nomira.