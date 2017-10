"Paldies Staļinam, [ilggadējam Lietuvas komunistiskajam līderim Antanam] Sņečkum un padomju varai. Kam nepatīk būt kopā ar Krieviju – von nakui no Lietuvas; čemodan-vokzal-Amerika [ārā (..) no Lietuvas; koferis-stacija-Amerika]. Jurijs Subotins," vēstīja komentārs, kas 2016.gadā parādījās pie vairākiem rakstiem.

Par šiem vārdiem tiesa Subotinam piespriedusi brīvības aprobežojumu uz vienu gadu un diviem mēnešiem - šai laikā viņam jāuzturas mājās no plkst.22 līdz 5 rītā.

Tiesas spriedums balstīts uz Žurnālistu ētikas uzraudzība institūcijas speciālista atzinumu, ka no Subotina izteikumiem izriet, ka represīvais padomju režīms Lietuvā bijis lielas pateicības vērts. Tas kvalificējams kā atbalsta izteikšana Lietuvas un Eiropas Savienības tiesību aktos vai Lietuvas un starptautisko tiesu spriedumos atzītiem noziegumiem pret cilvēci, genocīdam vai kara noziegumiem, kā šo noziegumu noliegšana vai klaja to nozīmes mazināšana.

"Izsakot pateicību Staļinam, vienam no lielākajiem noziedzniekiem cilvēces vēsturē, tiek provokatīvi pausts atbalsts Padomju Savienības agresijai pret Lietuvas Republiku, PSRS noziegumiem Lietuvas Republikas teritorijā, kā arī pret Lietuvas Republikas iedzīvotājiem veiktajam genocīdam vai citiem noziegumiem pret cilvēci vai kara noziegumiem. Ņemot vērā, ka valsts nozīmē ne tikai teritoriju, bet arī kopienu, kas to institucionāli pārvalda, ar šiem izteikumiem, kuros Krievijas politikas neatbalstītāji rupjā veidā mudināti emigrēt no Lietuvas, vienlaikus tiek pausts personiskais viedoklis un izplatīta nievājoša attieksme pret pašreizējai Lietuvas valstij un tās politikai lojāliem pilsoņiem kā pret cilvēku grupu, kas izdalīta atsevišķi pēc uzskatiem," norādīts tiesas atzinumā.

Spriedumu var pārsūdzēt Viļņas apgabaltiesai. Kā ziņu aģentūrai BNS sacījis Subotins, viņš plāno to darīt.

Gaidot spriedumu pie tiesas zāles, Subotins mētājies ar līdzīgiem divvalodīgiem izsaucieniem: "Čemodan, vokzal, Londonas tualetes".

Tiesa kritiski vērtējusi Subotina apgalvojumus, ka minētā komentāra autors neesot viņš, lai gan tā saturam viņš piekrītot. Kā izteicies Subotins, viņam neesot nedz datora, nedz viedtālruņa vai citas ierīces un viņa vārdā to esot varējuši izdarīt hakeri, uzlaužot viņa bijušās sievas IP adresi.

Tiesa atgādinājusi par iepriekš izskatītu lietu, kurā atzīts, ka Subotins internetā rakstījis līdzīga satura komentāru: "Mēs ar krieviem vēsturiski esam brāļi un mums jābūt kopā; kam nepatīk - von nakui no Lietuvas! Čemodan-vokzal-Londonas tualetes".

Pēc IP adreses tiesībsargāšanas iestādes noteica, ka komentārs rakstīts no Subotina dzīves vietas, tomēr kratīšanā dators viņa dzīvoklī netika atrasts.

Par līdzīgu noziegumu Subotinam iepriekš piespriests naudassods, kuru viņš vēl nav samaksājis.

2014.gadā Subotins reģistrējies Lietuvas Centrālās vēlēšanu komisijas tīmekļa vietnē, pretendējot kandidēt Lietuvas prezidenta vēlēšanās. Arī pirms tam viņš piedalījies gandrīz visās iespējamajās Lietuvas vēlēšanās, izvēloties dažādas marginālās partijas.