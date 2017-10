Attēli pasaules ziņu aģentūrām tika piegādāti svētdien. Kims Čenuns bija devies vizītē uz kosmētikas rūpnīcu Phenjaņā.

BBC norāda, ka Ziemeļkoreja visbiežāk izsūta attēlus, kuros valsts līderis redzams, pozējot pie militārās tehnikas vai uzstājoties kā valdības vadītājs, taču šāda tipa fotogrāfijas redzamas ļoti reti. Tam iemesls varētu būt propagandas mērķis, norāda BBC.

Kā zināms, pret Ziemeļkoreju šobrīd tiek vērstas sankcijas, kas aptver vairākas produktu grupas, tostarp arī kosmētiku. Ziemeļkoreja vairs nesaņem skaistumkopšanas produkciju no valstīm, ar kurām līdz šim tai bija importa un eksporta attiecības. Fotografējoties vietējā kosmētikas ražotnē, Ziemeļkorejas mērķis varētu būt demonstrēt savas spējas tautu apgādāt arī ar higiēnas un skaistumkopšanas precēm.

Ziemeļkoreja ziņo, ka tā ir izstrādājusi vairākas luksusa kosmētikas produktu līnijas - "Bomhyanggi" un "Unhasu", un šīs lietas jau baudot patērētāju pieprasījumu.

Apmeklējot ražotni Phenjaņā, Kims Čenuns slavējis fabrikas paveikto un sacījis, ka "mēs spējam ražot pasaules līmeņa kosmētiku".

Jau vēstījām, ka lielai daļai cilvēku ir priekšstats, ka noslēgtā Ziemeļkoreja ir tik nabadzīga un atpalikusi, ka vietējie spiesti ēst žurkas, suņus un pat viens otru, lai izvilktu savu kailo dzīvību. Tomēr tā nebūt nav. Vismaz Pheņjanā veikali darbojas gluži tāpat kā visur citur pasaulē, un paši ziemeļkorejieši labprātāk izvēlas savā valstī radītus produktus, nevis, piemēram, no Ķīnas ievestās preces.

Tiesa, lielākā daļa patēriņa preču nāk no Ķīnas, kas ir galvenais importa preču avots Ziemeļkorejai, vēsta "Business Insider". Tomēr arī pati valsts attīsta savu ražošanu, īpaši pēc tam, kad ASV pieteica šai valstij sankcijas.

Lielveikalu nav daudz, taču aprīlī no jauna tika atklāts renovētais tirdzniecības centrs Pheņjanā - tur nopērkama gan pārtika, gan nepārtikas preces. Ziemeļkoreja pati sevi apgādā, ražojot gan saules bateriju paneļus, gan motociklus, un arī pārtiku un kosmētikas preces. "Business Insider" veikalos atrada pat zobupastu ar burkānu garšu, gan arī sejas masku dāmām, kas ražota no kokoglēm. Liela daļa pārtikas produktu tiek ražota pašā Ziemeļkorejā, savukārt vairums nepārtikas preču - apavi, drēbes, rotaļlietas, tehnika - ievestas no Ķīnas.

Piemēram, gāzētie dzērieni jeb limonādes ir ziemeļkorejiešu ražotas, turklāt lielā izvēlē. Tāpat ļaudis dzer vietējo kafiju un ēd pašmāju ražojuma konservus. Dažkārt uz ielām var manīt būdiņas, kurās tirgo uzkodas, lielākoties cepumus un citus miltu izstrādājumus.