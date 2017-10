"Ir oficiāls dokuments no Šanhajas slimnīcas, kurā kā nāves cēlonis nosaukts vairāku orgānu mazspēja, sepse un infekcijas, un nervu sistēmas traucējumi," paskaidroja Andrejs Kuļikovs, Krievijas vēstnieks Šanhajā.

Tomēr Vladai Dzjubai vēl nav veikta autopsija, - tā kā meitene bija nepilngadīga, tam vajadzīga atļauja no viņas vecākiem. "Lai saprastu, no kā sākusies sepse un orgānu mazspēja, nepieciešama līķa sekcija, taču Ķīna to nevar sākt bez viņas vecāku piekrišanas," paskaidroja Kuļikovs. Iepriekš izskanēja, ka jauniņā modele pārslimojusi meningītu.

Vlada Dzjuba no Permas strādāja Šanhajā uz triju mēnešu līguma pamata ar "Esse Model Managament", kas sadarbojas ar Krievijas modeļu aģentūru "Smirnoff"; tur nodarbinātas daudzas skolnieces.

Nedēļas nogalē "Esse Model Managament" ģenerāldirektors Žengs Jī "Global Times" skaidroja, ka meitenes nāve nekādā gadījumā nevarot būt saistīta ar pārpūli, 13 stundas no vietas strādājot modes nedēļā, jo šī modes nedēļa jau bija beigusies tad, kad Vlada nomira.

Viņas darba devējs apgalvo, ka Vladas Dzjubas darba diena caurmērā ilgusi 8 stundas un viņai pienākušies pārtraukumi pusdienām un atpūtai. "Viņas darba slodze bija mērena, ja salīdzina ar citām modelēm," sacīja priekšnieks.

Par ko ir stāsts?

Kasjauns.lv jau vēstīja, ka Ķīnas pilsētā Šanhajā mirusi 14 gadus veca modele no Krievijas Vlada Dzjuba, kura nonāca slimnīcā pēc 13 stundas ilgušas Āzijas dizaineru apģērbu modes skates, vēstī kaimiņvalsts mediji.

Jaunā modele modes skates laikā sabrukusi un ieslīgusi komā. Tā arī nekad neatmodusies, viņa piektdien devās mūžībā. Sākot šķetināt šo gadījumu, mediji secinājuši, ka jauniete Ķīnā darbojās gluži vai verga kārtā, jo viņas līgums neparedzēja nekādu medicīnisku apdrošināšanu, kas arī kalpoja par iemeslu lēmumam nedoties uz slimnīcu.

Tapis zināms, ka jaunietei aizkulisēs kļuvis slikti, viņai pacēlusies temperatūra un meitene gluži vienkārši sabruka. Viņa divas dienas pavadīja komā, no kuras tā arī nekad neatmodās. Par galveno nāves iemeslu tiek nosaukts meningīts, kuru saasināja milzīgais nogurums un atpūtas trūkums.

Sēru sagrautā Vladas māte telekanālam "NTV" sacīja: "Viņa zvana un saka: "Es esmu tā nogurusi, 13 stundas strādāju, es gribu gulēt."" Māte pēc meitas zvana nav varējusi aizmigt un lūgusies, lai viņa dodas uz slimnīcu, taču izrādījies, ka Vlada uz slimnīcu nedevās un tagad ir skaidrs, kāds ir iemesls - noskaidrots, ka skolniece Ķīnā bija bez medicīniskās apdrošināšanas, lai gan viņai bija noslēgts līgums ar vietējo modeļu aģentūru, turklāt viņai Šanhajā bijis savs aģents no Krievijas puses Dmitrijs Smirnovs. Mediji vēstī, ka tieši Smirnovs bija atbildīgs par līgumu un dokumentu pārbadi, taču meitenes vecāki ir pārliecināti, ka elementāra vēlme nopelnīt ņēma virsroku.

Izskan, ka līgumā arī bija noteikts, ka jauniete nedrīkst strādāt vairāk par četrām stundām dienā, kā to paredz Krievijas likumdošana.