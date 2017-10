67 Foto Simtiem tūkstoši cilvēku Barselonā pauž atbalstu Katalonijas vienotībai ar Spāniju +63

Gājiena dalībnieki nesa Spānijas un Eiropas Savienības karogus, milzīgu transparentu "Mēs visi esam Katalonija", kā arī skandēja "Viva Espana!" ("Lai dzīvo Spānija!") un "Pudždemonu cietumā!"

Pēc policijas vērtējuma, gājienā piedalījās apmēram 350 000 cilvēku, savukārt Katalonijas Pilsoniskā biedrība, kas organizēja demonstrāciju, paziņoja, ka gājiena dalībnieku skaits sasniedzis 1,1 miljonu.

Iepriekšējā šāda Katalonijas neatkarības pretinieku demonstrācija Barselonā norisinājās 8.oktobrī. Katalonijas galvaspilsētā regulāri notikuši arī neatkarības atbalstītāju gājieni.

Kā ziņots, Katalonijas reģionālais parlaments 27.oktobrī nobalsoja par neatkarības pasludināšanu no Spānijas. Drīz pēc tam Spānijas Senāts nobalsoja par tiešas pārvaldes atjaunošanu Katalonijā. Spānijas premjers Marjano Rahojs atlaida Karlesa Pudždemona vadīto Katalonijas valdību un reģiona parlamentu, izsludinot jaunas reģionālās vēlēšanas 21.decembrī.



Katalonijas valdība 1.oktobrī sarīkoja referendumu par reģiona neatkarību, lai gan tiesa bija atzinusi to par nekonstitucionālu un Spānijas varas iestādes centās nepieļaut tā norisi. Referendumā piedalījās 43% balsstiesīgo un no viņiem 90% atbalstījuši reģiona atdalīšanos no Spānijas. Absolūtais vairākums neatkarības pretinieku referendumu boikotēja.