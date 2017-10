Mistērijām un baumām apvītākā sievietes nolaupīšanas lieta ASV; FIB izplata zīmējumus

Savādie notikumi aizsākās pērn 2. novembrī, kad par savas sievas pazušanu policijai ziņoja viņas vīrs Kīts, jo Šerija neieradās bērnudārzā izņemt bērnus. Papinī trīs nedēļas vēlāk atrasta ceļmalā, viņa bija savainota, sasieta, viņas mati bija nogriezti, bet uz ķermeņa bija atstāta "zīmīte". Kāda, policija nekad arī neatklāja.

Kas ir viņas sagūstītāji, aizvien nav skaidrs, taču Federālais izmeklēšanas birojs (FIB) tagad izplatījis divus zīmējumus ar iespējām nolaupītājām - divām latīņamerikānietēm. Šerija apgalvo, ka tieši šīs divas sievietes nolaupīja un turēja viņu gūstā.

Kad sieviete pazuda, policija un brīvprātīgie izvērsa apjomīgus glābšanas darbus, pārķemmējot apkārtni, un īpaši vietu, kur viņas vīrs ar izsekošanas aplikācijas palīdzību nonāca līdz vietai, kur bija izmests viņas mobilais tālrunis.

Zināms, ka Šerija tika nolaupīta brīdī, kad devās paskriet netālu no savām mājām Kalifornijā.

Kad pērn 24. novembrī viņu atrada pamestu ceļmalā, baumas un konspirācijas par to, kas ar viņu notika, vairs nebija apturamas.

Viena no versijām par to, kas notika ar sievieti, ir tā, ka nolaupītāji 34 gadus veco sievieti varēja sajaukt ar pusaudzi, kuru plānoja nolaupīt un pārdot prostitūcijai. Sievietei nolaupīšanas dienā mugurā it kā bijis spilgti rozā treniņtērps.

Viņas māsa, vēršoties pie cilvēkiem, sacīja: "Viņa izgāja paskriet. Viņa nekad nepamestu savus mazuļus."

Šajā stāstā uzradās arī kāds mīklains ziedotājs, kurš nebija saistīts ne ar ģimeni, ne policiju - viņš piedāvāja 50000 dolāru naudu izpirkumam, lai sievieti atbrīvotu. Tad summa tika dubultota.

Trīs nedēļas pēc nolaupīšanas sieviete 200 kilometru attālumā no vietas, kur pazuda, tika izmesta no automašīnas. Viņa bija savainota un asiņaina. Šerijai izdevās pievērst kādas automašīnas uzmanību, pēc kā viņa nogādāta slimnīcā. Vīrs toreiz izteicās: "Nekas mani nespētu sagatavot tam, ko es redzēju, ierodoties slimnīcā, kā arī tam, ko man nācās dzirdēt par pārdzīvoto elli."

"Policisti brīdināja, ka man jābūt gatavam. Pirmais, ko es ieraudzīju, bija mana sieva slimnīcas gultā, viņas seja bija noklāta ar dažādas krāsas brūcēm - sākot no dzeltenām līdz melnām, ko izraisīja sistemātiska piekaušana. Viņas deguns bija lauzts," stāstīja vīrs, atklājot, ka sasitumi klāja arī visu viņas ķermeni. Sievai bija nogriezti blondie, skaistie mati.

Policija uzsāka izmeklēšanu un te sāka atklāties dažādas dīvainības. Sieviete izmeklētājiem apgalvoja, ka viņu nolaupīja divas latīņamerikānietes, tomēr uz viņas drēbēm tika atrasts arī vīrieša DNS. Tāpat viņa minēja par brūci uz kājas, taču tāda netika atrasta.

Likumsargi vēlāk arī atklāja, ka pirms pazušanas sieviete ar kādu vīrieti apmainījās īsziņām. Viņi abi apsprieda iespēju satikties, kad viņš no Mičiganas darba darīšanās ieradīsies Kalifornijā. Vēlāk gan izmeklētāji izslēdza šo vīrieti no iespējamo iesaistīto loka.

Policijai galu galā radās versija, ka nolaupītāji darbojās bērnu prostitūcijas kontrabandistu ķēdē, un vienkārši noturēja Šeriju par pusaudzi.

Šīs lietas savāda un neskaidrā rakstura dēļ cilvēki sāka rakt, līdz atklāja, ka 2003. gadā Šerija jau bija nonākusi policijas redzeslokā par varasiestāžu maldināšanu un ielaušanos sava tēva un māsas mājās vēl trīs gadus iepriekš.

Likumsargi ļoti skopi komentēja notikušo, izmeklēšanas gaitu turēja noslēpumā, taču šo to pēc ilgāka laika tomēr atklāja. Pazušanas dienā sievietes vīrs zvanīja uz 911 un ziņoja, ka Šerija ir pazudusi. Viņš dispečeriem stāstīja, ka ar izsekošanas aplikācijas palīdzību nonāca līdz vietai, kur atrada viņas "iPhone" tālruni un austiņas, kurās bija iepinušies sievas mati. "Es esmu izmisumā, domājot, ka kāds, iespējams, sagrāba viņu," glābšanas dienestam teica vīrs.

Saskaņā ar policijas teikto sievietes telefons bija rūpīgi novietots ar ekrānu uz augšu, klāt tam bija austiņas, kurās pa virsu kārtīgi bija uzlikti viņas mati. Nekas neliecināja, ka būtu notikusi cīņa, drīzāk apzināta pierādījumu ievietošana.

Likumsargiem tikai tagad, 2017. gada oktobrī, izdevās izplatīt zīmējumus ar iespējamajiem nolaupītājiem. Cietusī varēja sniegt vien miglainas norādes un aprakstus, jo noziedzniekiem gandrīz vienmēr bija aizklātas sejas.

Foto: Vida Press

Sabiedrībā gan cirkulēja dažādas notikuša versijas, piemēram, ka Šerijas vīrs inscenēja pazušanu, lai slēptu, ka viņam ir dēka ar citu sievieti, un viņš nogalinājis viņu. Tāpat bija teikts, ka pāris bija izslāpis pēc slavas, tāpēc nonāca pie šādas idejas, lai kļūtu populāri un bagāti. Interneta detektīvi apgalvoja arī to, ka sievietei pirms dažām nedēļām bija veikta krūšu palielināšanas operācija, tāpēc viņa nemaz nedrīkstēja skriet. Tāpat izskanēja, ka Šerija ir neonaciste, kura iepriekš bija nonākusi konfliktos ar latīņamerikāņiem.

Viņas vīrs raidījumā "Good Morning America" sacīja: "Baumas, pieņēmumi, meli un naids ir gan nogurdinoši, gan pretīgi. Mēs neļausim šiem cilvēkiem salauzt mūsu garu, mīlestību un prieku par to, ka mūsu meitene atrasta dzīva un ir savās mājās. Es saprotu, ka cilvēki alkst pēc stāsta, fotogrāfijām, pierādījumiem, ka tas nav izdomājums, mēģinājums tikt pie naudas, vai safabricēts rasu karš. Es neuzskatu par vajadzīgu komentēt katru absurdo apgalvojumu."