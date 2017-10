Atrasta pirms 42 gadiem Ņujorkā bez vēsts pazudusi sieviete

Flora Stīvensa, kurai šobrīd ir jau 78 gadi, pazuda Ņujorkā pirms četrdesmit diviem gadiem augustā, izejot no kādas ārstniecības iestādes. Viņa ir atrasta Masačūsetsas štatā sociālās palīdzības iestādē jeb pansionātā.

Varasiestādes neko nezina par to, kā šī sieviete dzīvojusi visus 42 gadus; par to pastāstīt nevar arī pati Stīvensa, jo cieš no demences. Zināms vien tas, ka sieviete dzīvojusi ar uzvārdu Harisa.

Stīvensai uz pēdām nonāca Ņujorkas detektīvi, atrodot sievieti nelielā pilsētiņā netālu no Bostonas. Šerifs Maiks Šifs televīzijai paskaidroja, ka bieži šādi brīnumi nenotiek, turklāt nereti pēc noilguma iestāšanās bezvēsts pazudušas personas tiek atzītas par mirušām.

Policijā paskaidroja, ka Stīvensa pazuda 36 gadu vecumā. Viņa bija kādas kūrortviesnīcas darbiniece. Pēdējoreiz Stīvensu redzēja viņas vīrs, kurš sievu ievietoja slimnīcā, kas atrodas 121 kilometru no Ņujorkas. Kad vīrs devies sievai pakaļ, viņas tur vairs nebija.

Ņujorkas policija visus šos gadus ik pa laikam pārskatīja bezvēsts prombūtnē esošās Stīvensas lietu, galvenokārt gadījumos, kad tika atrastas kādas mirstīgās atliekas. Pērnā gada septembrī neidentificētas sievietes līķis tika atrasts, un izmeklētāji sliecās domāt, ka tā varētu būt 1972.gadā pazudusī Stīvensa. DNS testi apliecināja, ka mirusī nav viņa, vienlaikus detektīvs Ričs Morgans pamanīja, ka "kāds" izmanto Stīvensas personas kodu sociālā nodrošinājuma gūšanai Masačūsetsā.

Kolēģi no Masačūsetsas štata apliecināja, ka šis "kāds" ir štata iedzīvotāja Flora Harisa, kura tur dzīvo kopš 2001.gada. Detektīvi devās uz panisonātu, kur secināja, ka Flora Harisa patiešām ir bez vēsts pazudusī Flora Stīvensa.

Pati sieviete par savu dzīves gājumu neko nespēj pastāstīt, taču viņa atpazina sevi attēlos, kas bija policijas rīcībā kopš 1972.gada, kad viņa paduda. Stīvensa atzinusi: tā esmu es.