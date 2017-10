"Mēs esam apstiprinājuši summu," laikrakstam apliecināja Igaunijas Finanšu ministrijas preses pārstāve, piebilstot, ka nākamais solis būs Eiropas Komisijas (EK) oficiāla prasība atmaksāt 128 515 eiro un 14 centus.

Lielākā daļa no šīs summas nāks no Igaunijas nodokļu maksātāju naudas, bet atlikušie 14 250 eiro tiks ņemti no naudas, ko Ilvess iepriekš atmaksājis valstij.

Agrāk Ilvesa bijušajai sievai Evelīnai piederošajam uzņēmumam "Ermamaa", kas tagad pieder Ilvesam, 2006.gadā no ES struktūrfondiem tika piešķirti 190 392 eiro programmā, kurā līdzekļi bija paredzēti tūrisma sektora uzņēmumu produktu attīstībai un mārketinga projektu īstenošanai. Tomēr Ilvesa ievēlēšana valsts prezidenta amatā neļāva Ermas lauku saimniecībai Igaunijas dienvidos darboties kā tūrisma objektam.

Ilvess bija Igaunijas prezidents divus amata termiņus pēc kārtas no 2006.gada līdz pagājušā gada 9.oktobrim, kad viņu amatā nomainīja Kersti Kaljulaida.

2012.gada 30.martā Igaunijas Investīciju un tirdzniecības aģentūras (EAS) valde pēc atbalsta saņēmēja lūguma nolēma, ka sākotnējā biznesa plāna īstenošana jāatsāk ne vēlāk kā 2017.gada 1.janvārī un jāturpina līdz 2020.gada 31.jūlijam, bet, ja tas netiek darīts, ir jāatmaksā 10% no saņemtās atbalsta summas.

"Ermamaa" informēja EAS, ka negrasās īstenot sākotnējo biznesa plānu un 2016.gada 12.oktobrī atmaksāja prasīto summu.

Tomēr pagājušajā gadā divos auditos tika secināts, ka 2012.gadā pieņemtais EAS valdes lēmums, ka no "Ermamaa" ir atprasāmi 10% no piešķirtās summas, bija nepamatots, jo, ņemot vērā visus apstākļus, no uzņēmuma par saistību nepildīšanu bija jāatgūst 90% no piešķirtajiem līdzekļiem jeb 171 000 eiro.

EAS 2017.gada janvārī nolēma 90% no "Ermamaa" piešķirtā finansējuma atzīt par neatbilstošu atbalsta prasībām un atmaksāt šo summu Eiropas Komisijai, izmantojot EAS līdzekļus.