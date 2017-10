Pēc virknes smagu sakāvju Irākā un Sīrijā mājās 33 valstīs atgriezušies vismaz 5600 ārzemnieki, teikts ASV analītiskās grupas "Soufan Center" pētījumā. Pēc tās datiem, mājās atgriezusies aptuveni trešdaļa no 5000 kaujinieku, kas devušies karot no ES.

"Daļa no viņiem joprojām ir uzticīga tai vardarbīgā džihāda formai, kuru propagandē "Al Qaeda" un "Islāma valsts". Un nav noslēpums, ka tie, kas grib turpināt cīņu, atradīs veidu, kā to darīt," brīdina "Soufan Center".

Kā norāda eksperti, valstu tiesībsargājošās iestādes mājās pārbraukušos džihādistus parasti liek cietumā, ar ko tikai uz laiku atliek problēmu, vai arī cenšas viņus ietekmēt ar reintegrācijas programmām, kuras ir ārkārtīgi grūti veiksmīgi izstrādāt un realizēt. Īpaši sarežģīta ir džihādistiem pieslējušos sieviešu ar bērniem reintegrācija.

Neskatoties uz drīzo "Islāma valsts" krahu, pats grupējums vai tam līdzīgie saglabāsies līdz tam brīdim, kamēr pastāvēs apstākļi, kas veicināja "Islāma valsts" izaugsmi, brīdina eksperti.

No 2014.gada "Islāma valstij" pievienojās aptuveni 40 000 ārzemnieku no 110 pasaules valstīm. Visvairāk kaujinieku ieradās no Krievijas (3417), Saūda Arābijas un Jordānijas (no katras vairāk par 3000), Tunisijas (2962) un Francijas (1920). Kopš 2014.gada tā zaudējusi vairāk nekā 85% agrāk kontrolētās teritorijas.